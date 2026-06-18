«Остін Паверс» може повернутися після 24 років — Майк Маєрс підтвердив продовження франшизи

Канадський актор і комік Майк Маєрс підтвердив, що четверта частина «Остіна Паверса» перебуває в розробці. Про це пише Hypebeast.

Про продовження серії Маєрса запитали під час прямого ефіру Тревора Ноа, присвяченого чемпіонату світу з футболу.

Наразі невідомо, на якому саме етапі перебуває проєкт. Студія не оголошувала сценариста, режисера, акторський склад, строки знімання чи дату прем’єри.

Маєрс обговорює можливе продовження серії вже понад 20 років. У 2018-му він розповідав, що хотів би зняти фільм із погляду Доктора Зло — головного супротивника Остіна Паверса.

Джей Роуч, який поставив усі три попередні частини, у 2020 році казав, що регулярно обговорює новий фільм із Маєрсом. Водночас режисер зазначав, що команда ще не знайшла історію, яка дала б змогу запустити проєкт. Про його участь у четвертій частині поки не повідомляли.

«Остін Паверс» — комедійна пародія на шпигунські фільми й попкультуру 1960-х років. Маєрс виконав у серії кілька ролей, зокрема британського агента Остіна Паверса та його противника Доктора Зло.

Перший фільм вийшов 1997 року, другий — 1999-го. Третя і наразі остання частина, «Остін Паверс: Ґолдмембер», з’явилася в кінотеатрах 2002 року. Потенційне продовження стане першим повнометражним фільмом серії за 24 роки.