Netflix закрив серіал «Бороуз» із Альфредом Моліною після першого сезону

Netflix закрив науково-фантастичний серіал «Бороуз» після першого сезону. Проєкт вийшов у травні цього року невдовзі після завершення серіалу «Дивні дива» і був створений за участі його авторів — Метта та Росса Дафферів. Про це повідомляє Variety.

Події серіалу розгортаються в будинку для літніх людей, де група мешканців змушена об’єднатися, щоб протистояти надприродній загрозі, яка намагається відібрати в них єдине, чого вони вже майже не мають, — час.

Головні ролі виконали Альфред Моліна та Елфрі Вудард. Також у серіалі знялися Деніс О'Хейр, Кларк Пітерс, Джена Малоун та Джина Девіс.

‘THE BOROUGHS’ has been cancelled by Netflix after 1 season. pic.twitter.com/ZyVm9ZLiLu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 17, 2026

Шоу, створене сценаристами Джеффрі Аддіссом і Віллом Меттьюзом, брати Даффери називали «Дивні дива у будинку для літніх». Автори планували розповісти історію протягом трьох сезонів, а робота над сценаріями другого сезону навіть розпочалася ще до офіційного рішення про продовження.

Попри непогані показники — майже 19 мільйонів переглядів за перші 18 днів після прем’єри — серіал не отримав продовження. За даними Variety, одним із факторів могла стати висока вартість виробництва через значну кількість спецефектів.

Водночас Netflix продовжив низку інших нових проєктів, зокрема анімаційний спіноф «Дивні дива: Оповідки з 85-го» було продовжено на другий сезон. Окрім цього, зараз брати Даффери працюють над повнометражним фільмом для Paramount.