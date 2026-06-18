У ChatGPT відтепер можна планувати завдання наперед

Компанія OpenAI оновила систему запланованих завдань у ChatGPT. Тепер можна створювати одноразові нагадування й регулярні запити, призначати їх на конкретний час або на ширший проміжок — ранок, день чи вечір.

Для керування ними в бічній панелі ChatGPT з’явилася окрема сторінка Scheduled («Заплановане»). Там можна створювати нові завдання, переглядати результати попередніх запусків і час наступного виконання, а також редагувати, призупиняти, відновлювати й видаляти їх.

Доручення можна сформулювати й безпосередньо в чаті. Наприклад, попросити ChatGPT нагадати про подію, щоранку готувати огляд новин або повідомити, коли зміниться статус доставки.

Окремо OpenAI додала моніторингові завдання. Вони періодично перевіряють, чи відбулася задана користувачем зміна, й надсилають сповіщення лише тоді, коли з’являється щось суттєве. Система враховує результати попередніх запусків, щоб не повідомляти про те саме оновлення повторно.

Заплановані доручення можуть працювати з під’єднаними сервісами, зокрема Gmail, якщо вони доступні для облікового запису й користувач надав відповідні дозволи.

Завдання не можуть виконуватися частіше, ніж раз на годину. Якщо вони довго залишаються без активності або потребують додаткової дії, система може автоматично їх призупинити. Те саме станеться після видалення пов’язаного чату.

Сторінка Scheduled доступна у вебверсії та мобільному застосунку ChatGPT. У настільному застосунку й Codex окремої вкладки для керування завданнями наразі немає. Доступність функції та кількість одночасно активних доручень залежать від тарифного плану.

Водночас OpenAI припиняє роботу ChatGPT Pulse. Цей інструмент раз на день самостійно готував персоналізовані добірки на основі попередніх розмов, пам’яті та відгуків користувача. Власники плану Pro матимуть доступ до Pulse ще протягом 14 днів, а невидалені чати і збережені картки залишаться доступними як звичайні розмови.

Після закриття Pulse щоденні огляди, нагадування і моніторинг можна буде налаштовувати через заплановані завдання. Водночас сервіси працюють по-різному: Pulse сам пропонував персоналізовані теми, а Scheduled Tasks виконують за розкладом інструкції, які задає користувач.

Заплановані завдання з’явилися в ChatGPT у бета-версії в січні 2025 року. Нинішнє оновлення спрощує їх створення і керування, додає гнучкіший розклад, окрему сторінку та моніторинг змін.