Для відновлення костелу Святого Миколая в Києві нададуть обладнання на €1 млн

Для відновлення костелу Святого Миколая в Києві безплатно нададуть будівельні риштування й обладнання орієнтовною вартістю близько €1 мільйона. Домовленості підписали під час Конференції з відновлення України — Ukraine Recovery Conference 2026 — у Гданську.

Римсько-католицька парафія святого Миколая уклала угоду з польською компанією Polimex Mostostal SA. Обладнання потрібне для першочергових протиаварійних робіт у храмі.

Риштування передадуть у безстрокове користування — до завершення реставрації костелу. Польська сторона покриє витрати на їх виготовлення, транспортування та встановлення. Українська сторона відповідатиме за оформлення необхідних дозволів для монтажу й використання обладнання.

Від імені парафії угоду підписав настоятель костелу отець Павло Вишковський ОМІ.

Також PZU SA та Polimex Mostostal SA підписали лист про наміри щодо створення ініціативної групи «Рятувальна коаліція для костелу Святого Миколая в Києві». Вона має залучити міжнародних партнерів до подальшої реставрації храму.

У парафії наголошують, що ці домовленості — перший практичний крок у довгому процесі відновлення. Попереду — протиаварійні роботи, подальша реставрація, залучення міжнародних експертів і координація з державними органами щодо дозволів.

Костел Святого Миколая — один із двох римсько-католицьких костелів у Києві. Будівлю звели в неоготичному стилі за проєктом архітектора Владислава Городецького. Офіційно вона має назву Будинок органної музики й залишається на балансі Національного будинку органної та камерної музики України.

У липні 2025 року Верховний Суд остаточно зобов’язав Мінкульт передати костел Святого Миколая римсько-католицькій парафії. У січні 2026 року Мінкульт передав костел парафії в користування на 50 років. Водночас будівля залишається у державній власності.

У грудні 2024 року костел Святого Миколая пошкодила російська ракетна атака. Через падіння уламків у вежах вибило шибки, пошкодило частину вітражів і посікло стіни будівлі. Пошкоджені вітражі планують відновлювати за автентичними кресленнями й записами в паспорті реставрації об’єкта.

Раніше ми писали, що костел Святого Миколая постраждав під час російської атаки на Київ у ніч на 15 червня: вибухова хвиля вибила частину вікон будівлі. У парафії повідомляли, що храм потребує термінових протиаварійних робіт — зокрема закриття й стабілізації пошкоджених вікон та тимчасового захисту будівлі від погодних умов.