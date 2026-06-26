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У Києві намагаються відновити незаконний демонтаж історичної будівлі на Печерську

Іван Назаренко 26 червня 2026
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У Києві намагаються відновити незаконний демонтаж історичної будівлі на Печерську

У Києві на вулиці Князів Острозьких, 43/11 забудовник ТОВ «Будінвестиції» намагається відновити демонтаж історичної будівлі колишнього училища зв’язку 1930-х років, попри раніше зупинені роботи та відсутність дозвільних документів. Активіст Дмитро Перов заявляє про спроби вивезення залишків розібраної частини споруди.

Будівництво в Печерському районі розташоване в буферній охоронній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Києво-Печерської лаври. Тут діють обмеження на граничну висотність забудови у 27 метрів, однак на цій території планується зведення 80-метрового житлового комплексу.

Після попередньої зупинки робіт міськими службами забудовник, за словами активістів, намагався вивезти будівельні залишки з майданчика. Також стверджується, що для вивезення могла бути залучена комунальна техніка «Київавтодор».

Фото: Дмитро Перов / Facebook

Департамент територіального контролю Києва раніше призупинив роботи на об’єкті через відсутність будівельного паспорта та порушення правил благоустрою.

На місці працювали правоохоронці, які обмежили доступ до майданчика та контролюють ситуацію. Місцеві жителі залишаються біля об’єкта та заявляють про спроби подальшого вивезення залишків споруди.

Тим часом петиція, у якій кияни вимагають скасувати будівництво житлового комплексу, зібрала необхідну кількість підписів.

Фото: Дмитро Перов / Facebook
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