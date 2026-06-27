У Києві відкрилася наймасштабніша виставка художника-шістдесятника Олександра Дубовика

26 червня в «Українському домі» відкрився виставковий проєкт «Лабіринти значень. Олександр Дубовик», присвячений творчості художника-шістдесятника.

Упродовж десятиліть Олександр Дубовик розробляв власну систему образів і знаків, у якій «живопис став способом осмислення людини, часу, пам’яті та культури». Центральним образом творів Дубовика є «букет» — знак, що з’явився у 1960-х роках і проходить крізь усю його творчість.

Проєкт представляє понад 250 творів і є наймасштабнішою презентацією робіт художника. Експозиція охоплює різні періоди й напрями його творчості: від ранніх робіт, автопортретів і пейзажів до живопису, графіки, гуашевих серій, ескізів монументальних творів і сучасних полотен. Також на виставці можна побачити роботи, створені художником у Києві під час повномасштабної війни.

В експозиції також представлені матеріали, що дозволяють «зустрітися з художником у теперішньому часі»: відеоінтерв’ю з Дубовиком, його найновіші роботи та предмети з особистого архіву митця.