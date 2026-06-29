У центрі Києва планують встановити пам’ятник Івану Мазепі

На бульварі Тараса Шевченка в Києві може з’явитися повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час заходів до Дня Конституції України в Києво-Печерській лаврі.

Йдеться про локацію на розі з Хрещатиком, де до грудня 2013 року стояв пам’ятник Леніну.

«Вважаю, що ідеальне місце для нього існує — існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений: там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», — сказав президент.

У Києво-Печерській лаврі також встановили пам’ятний знак гетьману Івану Мазепі у вигляді бронзового бюста, зображення якого взяли з портрета гетьмана 1706 року авторства Мартіна Бернігерота.

Зеленський назвав Мазепу «великим українцем» і покровителем Лаври. Завдяки йому було профінансоване зведення мурів та фортифікаційного комплексу навколо Верхньої лаври, ініційоване будівництво та перебудова храмів, серед яких Успенський собор, Троїцька надбрамна церква та церква Всіх Святих. Він також сприяв розбудові лаврської друкарні та розвитку лаврського книгодрукування.

Пам’ятник Леніну стояв на бульварі Тараса Шевченка, на розі з вулицею Хрещатик навпроти Бессарабського ринку з 1946 року. Його повалили 8 грудня 2013 року під час Революції Гідності. Ця подія стала одним із символів початку «ленінопаду» в Україні.

Після демонтажу Леніна дискусія про майбутнє цієї локації тривала понад десять років. У 2014–2015 роках у межах конкурсу «Територія Гідності» серед ідей для цього місця розглядали пам’ятник Івану Мазепі, Тарасу Шевченку, Героям Небесної Сотні та інші варіанти.

Окремо в Києві обговорювали облаштування на цій локації фонтану. У травні 2026 року компанія «Ростдорстрой» виграла тендер на встановлення фонтану на місці колишнього пам’ятника Леніну за 51,9 млн грн. Раніше ми запитали профільних експертів, що вони думають про доцільність споруди — і знайшли серед них тих, хто пояснює, чому ця ідея не така вже й кепська.