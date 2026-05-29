Іван Назаренко 29 травня 2026
У Києві визначили підрядника для будівництва фонтана на бульварі Шевченка — роботи обійдуться у 51,9 мільйона гривень

У Києві визначили підрядника для будівництва фонтана на місці пам’ятника Леніну на бульварі Шевченка. Роботи вартістю 51,9 мільйона гривень виконуватиме компанія «Ростдорстрой», яка стала єдиним учасником тендера, пише урбаніст Віталій Селик, посилаючись на систему Prozzoro.

За словами Селика, «Ростдорстрой» пов'язують із соратниками колишнього мера Одеси Геннадія Труханова — депутатами Одеської міськради Євгеном Коноваловим і Юрієм Шумахером.

Фінансування проєкту має забезпечити фармацевтична компанія Farmak. Ініціативу встановити фонтан на місці демонтованого пам’ятника Леніну компанія запропонувала ще минулого року з нагоди свого 100-річчя.

Згідно з проєктом, на площі перед Бессарабським ринком з’явиться фонтан у класичному стилі. Також проведуть роботи з благоустрію прилеглої території, облаштують наземні безбар’єрні переходи між Хрещатиком, бульваром Шевченка та Великою Васильківською.

Проєкт раніше викликав дискусію через відсутність архітектурного конкурсу. Під час засідання Ради безбар’єрності Києва міський голова Віталій Кличко заявив, що класичний фонтан є найбільш нейтральним рішенням для цієї локації.

Водночас заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що остаточний проєкт облаштування простору ще доопрацьовують. За його словами, раніше оприлюднені візуалізації не відповідали будівельним нормам, тому місто продовжує роботу над концепцією території.

Фото: КМДА
