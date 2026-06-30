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Режисер «Носферату» Роберт Еґґерс показав перший трейлер свого нового горору «WERWULF»

Іван Назаренко 30 червня 2026
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Студія Focus Features представила перший трейлер фільму жахів «WERWULF» — нової роботи режисера Роберта Еґґерса, відомого за стрічками «Відьма», «Маяк» та «Носферату». Події фільму розгортаються в Англії XIII століття, а в центрі сюжету нове переосмислення легенди про перевертня.

Головну роль виконав Аарон Тейлор-Джонсон. Він грає фермера, який намагається впоратися зі страшним прокляттям, водночас прагнучи врятувати стосунки зі своєю дружиною, роль якої виконала Лілі-Роуз Депп.

За словами Еґґерса, жоден із персонажів стрічки не має власного імені. Наприклад, герой Тейлор-Джонсона в титрах позначений лише як «Людина».

У трейлері показують туманні англійські пейзажі, моторошні ритуали та натяки на жорстокі трансформації, однак повноцінний образ перевертня автори навмисно приховали.

До акторського складу також увійшли Віллем Дефо, який грає мисливця на чудовиськ, та Рейф Інесон, знайомий глядачам за дебютною стрічкою Еґґерса «Відьма». Сценарій режисер написав разом з ісландським письменником Сйоном, з яким уже працював над фільмом «Варяг». Оператором знову став Джарін Блашке.

Після успіху «Носферату», який зібрав майже $182 мільйони у світовому прокаті при бюджеті близько $50 мільйонів, студія знову випускає новий фільм Еґґерса на різдвяні свята. Сам режисер назвав «WERWULF» найтемнішою історією, яку він будь-коли написав. Прем'єра фільму запланована на 25 грудня.

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