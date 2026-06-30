КМДА вимагає негайно зупинити будівництво 80-метрового ЖК неподалік Києво-Печерської лаври

Департамент охорони культурної спадщини КМДА повідомив, що ще 23 червня видав забудовнику земельної ділянки на вулиці Князів Острозьких, 43/11 приписи через можливі порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

За результатами обстеження Департамент зобов'язав забудовника негайно припинити всі роботи, протягом п'яти днів надати на погодження проєктну документацію та письмово пояснити виявлені порушення.

У відомстві зазначають, що жодної проєктної документації на цей об'єкт не погоджували, а дозволів на проведення робіт у межах своїх повноважень не видавали.

У Департаменті містобудування та архітектури КМДА також заявили, що місто не погоджувало проєкт будівництва 80-метрового житлового будинку за цією адресою.

У мерії наголошують, що забудова центральної частини Києва має відповідати Генеральному плану міста, враховувати історико-містобудівний контекст, вимоги законодавства щодо охорони культурної спадщини та інтереси громади, а не лише приватні інвестиційні плани.

У КМДА підкреслили, що будівництво ведеться в межах Центрального історичного ареалу Києва, частково — у буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Києво-Печерської лаври, а також у зоні регулювання забудови.

Міська адміністрація також нагадала, що приписи органів охорони культурної спадщини є обов'язковими до виконання, а їх ігнорування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Місто також оскаржувало рішення суду першої інстанції, яке скасувало частину встановлених містобудівних обмежень для цієї ділянки. Однак апеляційний суд залишив це рішення без змін. У КМДА заявили, що не погоджуються з таким висновком, оскільки він відкриває можливість для реалізації висотної забудови на вулиці Князів Острозьких.

Та попри заборони забудовник намагався відновити демонтаж історичної будівлі колишнього училища зв’язку 1930-х років.