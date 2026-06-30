Кияни просять вмикати кондиціонери в транспорті за температури вище +22°C — петиція

На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою обов’язково вмикати кондиціонери в громадському транспорті Києва. Автор петиції Дмитро Салімонович пропонує зобов’язати водіїв вмикати кондиціонування салону за температури повітря вище +22°C.

Також він просить створити в мобільному застосунку та на порталі контактного центру «1551» окрему категорію — «Не працює кондиціонер у громадському транспорті».

У петиції йдеться, що значна частина комунального транспорту КП «Київпастранс» обладнана системами кондиціонування, однак улітку пасажири часто скаржаться на спеку через вимкнені або несправні кондиціонери.

Петиція з’явилася на тлі сильної спеки в Україні. Місцями стовпчики термометрів вдень показували більше +36°C.

Автор петиції вважає, що чинний механізм звернень через контактний центр «1551» не дозволяє розв’язувати проблему під час рейсу, оскільки розгляд скарг може тривати тижнями.

Крім обов’язкового ввімкнення кондиціонерів, у петиції пропонують запровадити оперативний розгляд таких заявок протягом 1–2 годин. Звернення мають автоматично надходити диспетчерам депо, щоб ті могли зв’язатися з водієм, перевірити проблему або замінити машину на маршруті.

Петицію опублікували 23 червня. На момент підготовки новини вона зібрала 1016 підписів із 6000 необхідних. Якщо петиція набере потрібну кількість голосів, її має розглянути Київська міська рада.