Європейські кіноархіви завершать культовий недознятий фільм «Дон Кіхот» режисера Орсона Веллса

Майже через 70 років після початку роботи над екранізацією «Дон Кіхота» незавершений проєкт Орсона Веллса може нарешті побачити світ. Європейські кіноархіви розпочали масштабну реконструкцію стрічки, над якою режисер працював майже три десятиліття, пише The Guardian.

Дозвіл на завершення фільму дала режисерка та багаторічна партнерка Веллса Оя Кодар. Проєкт реалізують архіви Франції, Іспанії та Італії спільно з Мюнхенським музеєм кіно. Їхня мета — зібрати єдину картину з майже 30 годин відзнятого матеріалу, який нині зберігається в різних країнах.

Робота над фільмом розпочалася ще 1957 року як телевізійний проєкт за підтримки Френка Сінатри, однак після скасування фінансування Веллс продовжував знімати окремі сцени в Іспанії, Італії та Мексиці щоразу, коли знаходив нових інвесторів. Він працював над «Дон Кіхотом» практично до самої смерті у 1985 році.

Done Quixote? Film archivists on quest to finish Orson Welles passion project https://t.co/nCIquNzSgo pic.twitter.com/9fsDUxydez — George Roussos (@baphometx) June 29, 2026

Керівник реконструкції, дослідник творчості Веллса Естеве Ріамбау, розповів, що попереду на команду чекає величезний обсяг роботи. Лише в Італії необхідно оцифрувати близько 50 тисяч метрів негативної плівки, після чого її можна буде зіставити з матеріалами, що зберігаються в Іспанії та Франції.

За словами Ріамбау, повного сценарію не збереглося, однак наявних матеріалів достатньо, щоб відтворити задум режисера. Водночас команда не планує вигадувати відсутні сцени чи використовувати сучасні спецефекти для заповнення прогалин.

Стрічка лише частково повторює сюжет роману Мігеля де Сервантеса. Деякі епізоди залишаються вірними літературному першоджерелу, тоді як інші було переосмислено. Наприклад, сцена з ляльковим театром у фільмі перенесена до кінотеатру в Мексиці, де Дон Кіхот атакує екран, намагаючись урятувати героїню.

Більшість матеріалу відзнята у чорно-білому форматі, хоча окремі сцени, зняті в Андалусії, виявилися кольоровими. Саундтрек також зберігся не повністю, але в наявних записах голоси Дон Кіхота та Санчо Панси озвучує сам Орсон Веллс.

«Громадянин Кейн», дебютна режисерська робота Веллса, досі вважається одним із найвидатніших фільмів в історії кіно. Пізніше він також створив стрічку «Печатка зла» та зіграв у фільмах «Третя людина» і «Людина на всі часи».

Точну дату завершення реконструкції «Дон Кіхота» команда поки не називає, однак, за оцінками Естеве Ріамбау, робота триватиме щонайменше до 2028 року.