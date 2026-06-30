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Принцеса Уельська піднялася на три найвищі гори Британії, щоб зібрати кошти для онкохворих

Ірина Маймур 30 червня 2026
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44-річна Кетрін, принцеса Уельська, завершила Three Peaks Challenge — сходження на найвищі вершини Англії, Шотландії та Уельсу. Вона взяла участь у челенджі, щоб зібрати кошти для Royal Marsden Cancer Charity — благодійної організації, яка підтримує пацієнтів онкологічної лікарні Royal Marsden. Саме там принцеса проходила лікування від раку, пише BBC.

Three Peaks Challenge передбачає сходження на Скофелл-Пайк в Англії, Бен-Невіс у Шотландії та Сноудон / Ір-Видва в Уельсі.

Принцеса назвала участь у челенджі «можливістю дослідити життя після діагнозу й віддячити». У соцмережах вона написала, що рак впливає не лише на тіло, а й змінює те, як людина думає й почувається, і зачіпає всі сфери життя.

Кетрін зазначила, що знає це з власного досвіду, а шлях через лікування й після нього потребує не лише медицини. Так вона хоче привернути увагу до важливості цілісного підходу до допомоги людям із раком.

У Royal Marsden Hospital цілісний догляд описують як підтримку людини загалом — фізичного, емоційного, духовного та соціального добробуту разом із клінічним лікуванням.

Принцеса Уельська повідомила про онкологічне захворювання у березні 2024 року. Рак виявили після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні того ж року. Тип захворювання не оприлюднювали.

У вересні 2024 року Кетрін повідомила, що завершила курс хіміотерапії, а на початку 2025-го заявила, що перебуває в ремісії. Відтоді вона поступово повернулася до виконання королівських обов’язків.

Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street / Wikimedia Commons
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