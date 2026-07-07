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Серія фото Ліберових про війну в Україні перемогла на міжнародному конкурсі Getty Images

Іван Назаренко 07 липня 2026
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Серія фотографій Костянтина та Влади Ліберових про повномасштабну війну в Україні здобула перемогу в номінації «Історія року» на міжнародному конкурсі Getty Images. Про це повідомили автори серії на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, один із знімків посів третє місце в категорії «Фотографія року». Фотографи зазначили, що не сприймають цю відзнаку як привід для радості, адже кожен кадр пов'язаний із людським болем, втратами та наслідками війни.

«За кожним із цих кадрів чийсь біль, чиясь втрата, чиєсь життя, яке вже ніколи не буде таким, як раніше. Ці знімки не про майстерність. Вони про те, що ми всі проживаємо просто зараз», — йдеться в повідомленні.

Ліберови також наголосили, що вважають своєю місією документування війни для історії та міжнародної аудиторії. За їхніми словами, співпраця з Getty Images дає змогу поширювати ці фотографії через провідні світові медіа.

Фотографи присвятили нагороду українським військовим і цивільним, яких вони зустрічали протягом років повномасштабного вторгнення, подякувавши їм за мужність і стійкість.

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