У Пирогові внаслідок російської атаки на столицю пошкоджено історичний вітряк

У ніч із 5 на 6 липня російська ракетна атака пошкодила експонат Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Йдеться про вітряк із села Юнаківка Сумської області, датований 1933–1934 роками, повідомило Міністерство культури України.

Вибухова хвиля змістила шатрову частину, тобто дах, вітряка відносно основної конструкції. Також пошкоджено його лопаті та кріплення. За висновком фахівців, ці елементи не підлягають відновленню.

Працівники музею наразі оцінюють пошкодження та готують документацію для ремонтних і реставраційних робіт. Факт пошкодження зафіксувала поліція.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна назвала пошкодження вітряка черговим злочином проти української культурної спадщини. За її словами, Міністерство культури фіксує наслідки атаки та координує роботу із захисту пам’ятки.

Вітряк із Юнаківки є зразком дерев’яного млинарства першої половини ХХ століття. Він є частиною експозиції «Полісся», що представляє традиційну архітектуру та побут українського регіону.