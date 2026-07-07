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КМВА відхилила петицію із вимогою зупинити будівництво 80-метрового ЖК біля Києво-Печерської лаври

Іван Назаренко 07 липня 2026
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Київська міська військова адміністрація відхилила петицію із закликом не допустити будівництва висотного комплексу на вулиці Князів Острозьких, 43/11 в історичному центрі столиці. Про це повідомляє автор петиції — активіст Дмитро Перов.

У листі адміністрації зазначено, що містобудівні умови та обмеження для забудови цієї ділянки було видано відповідно до вимог чинного законодавства. Водночас в центральному історичному ареалі та історичних охоронних зонах дозволено будівництво заввишки від одного до восьми поверхів із метою відтворення архітектурно-художнього колориту Києва.

Демонтаж історичної споруди на вулиці Князів Острозьких, 43/11 / Фото: Дмитро Перов

Йдеться про проєкт будівництва 80-метрового ЖК на Печерську у буферній зоні об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО — Києво-Печерської лаври. Пам'яткоохоронці наголошують, що будівля перевищує обмеження граничної висоти забудови у цьому районі, яке становить 27 метрів.

У КМВА вказали, що забудовник ще у 2020 році через суд домігся скасування висотних обмежень для цього проєкту. Компанія виграла справу в усіх трьох судових інстанціях, тоді як Департамент містобудування програв процес.

Автор петиції звертає увагу, що після затвердження у 2021 році історико-архітектурного опорного плану Києва виникли нові підстави для перегляду проєкту. Однак, як зазначено у відповіді КМВА, Департамент містобудування не має повноважень звертатися до суду з цього приводу. Саме це й стало однією з причин відхилення петиції.

Тим часом Київська міська державна адміністрація вимагала зупинити будівництво, стверджуючи, що жодної проєктної документації на цей об'єкт не погоджували, а дозволів на проведення робіт у межах своїх повноважень не видавали.

Раніше в Києві також відбувся мітинг із вимогою не допустити будівництва висотки в охоронній зоні ЮНЕСКО. Окрім будівництва на Князів Острозьких, протестувальники також виступили проти забудови нижньої тераси Пейзажної алеї паркінгом.

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