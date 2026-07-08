На Львівщині відновлять дві історичні школи та перетворять їх на готель

У місті Бібрка на Львівщині знайшли інвестора для комплексу історичних споруд, до якого входять колишні «австрійська» та «руська» школи. Раніше там розташовувалися жіночий та чоловічий освітні заклади. Будівлі планують відреставрувати й перетворити на історичний готель, повідомили активісти проєкту «Спадщина.UA».

Комплекс розташований в історичному центрі Бібрки, приблизно за 25 кілометрів від Львова, на трасі Львів — Івано-Франківськ. У «Спадщина.UA» зазначають, що перед пошуком інвестора дослідили архітектуру споруд, їхнє розташування, туристичний потенціал, потреби громади та ринку.

За результатами цього аналізу для комплексу визначили функцію історичного готелю. В ініціативі пояснюють, що такий формат стане відповіддю на нестачу якісної інфраструктури гостинності в громаді. Саме цю концепцію планує реалізувати новий власник.

Домовленостей з інвестором досягли під час підготовки до першого Бібрського інвестиційного форуму, який відбувся 26 червня 2026 року у Свірзькому замку. Імені інвестора наразі не називають.

Відомо, що він уже пов’язаний із Бібрською громадою: у 2023 році долучився до проєкту «Хатки» — ініціативи «Спадщина.UA» з ревіталізації українського історичного села — і став власником однієї з історичних хатинок громади.

Попереду — приблизно рік проєктування, проходження дозвільних процедур і підготовки до реставраційних робіт. Після цього мають розпочати роботи з відновлення комплексу.

Після появи інвестора з будівель також мають зняти банер «Купи мене, я твій майбутній омріяний історичний готель!», який розмістили восени минулого року. У «Спадщина.UA» додають, що системно працюють із Бібрською громадою з 2019 року й готують до інвестицій ще дві історичні споруди.