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ГогольФест повертається до Києва з концертами, перформансами й подіями в закритих просторах МЦКМ

Ірина Маймур 08 липня 2026
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ГогольФест повертається до Києва вперше за десять років — фестиваль сучасного мистецтва триватиме з 16 до 20 вересня 2026 року в МЦКМ, колишньому Жовтневому палаці. Тема цьогорічної події — «20 років потому», повідомили БЖ у команді фестивалю.

У програмі заявлені театр, музика, перформанси, візуальне мистецтво, дискусії та культурно-соціальна конференція. Організатори планують відкрити для глядачів простори МЦКМ, які раніше не були доступні широкій аудиторії: приховані зали, внутрішні двори, технічні та службові приміщення. Вони стануть сценами, виставковими й перформативними майданчиками.

Як окрему частину фестивалю планують ревіталізацію покинутого «Кінопалацу». Близько 50 художників з України та Європи мають перетворити перший і другий поверхи на мистецький простір Сквоту з розписами, інсталяціями та імерсивними перформансами.

Музична програма відбуватиметься на двох сценах — головній сцені МЦКМ та вуличній. Серед заявлених учасників — Dakh Daughters. Перформанс закриття має відбутися за участі DakhaBrakha та польських циркових артистів із відеоартом. Подія стане частиною співпраці в межах програми «Люблін — Культурна столиця Європи 2029».

За внутрішній двір МЦКМ відповідатиме спільнота «Смик», а програму сучасної академічної музики представить Центр музики молодих. Також у внутрішній частині будівлі відбудеться імерсивна подія від Лілії Літковської та молодої спільноти дизайнерів.

Частиною фестивалю стане культурно-соціальна конференція «Антидот». Її позиціонують як майданчик для розмови про культуру, суспільство, протидію маніпуляціям і дезінформації. Конференцію реалізують у партнерстві з Інститутом національної стійкості та безпеки.

ГогольФест засновано у 2007 році режисером Владиславом Троїцьким. Раніше фестиваль у Києві працював із великими міськими просторами, зокрема Мистецьким Арсеналом, Довженко-Центром і ВДНГ. З 2018 до 2021 року команда проводила фестивалі та site-specific проєкти в різних регіонах України, а з 2022 року реалізує проєкти за кордоном як інструмент культурної дипломатії.

За даними організаторів, за час існування ГогольФест провів 28 фестивалів у восьми містах України та чотирьох країнах Європи, зібрав понад 800 тисяч відвідувачів і реалізував понад 150 міжнародних копродукцій.

Придбати квитки й переглянути повну програму можна на сайті фестивалю.

Фото надані БЖ пресслужбою фестивалю
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