Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В Австрії активісти закликали державу викупити віллу Стефана Цвейга у співвласника Porsche

Іван Назаренко 08 липня 2026
909

Австрійські діячі культури закликали державу викупити історичну віллу письменника Стефана Цвейга у Зальцбургу, після того як її власник, голова наглядової ради Porsche AG Вольфганг Порше, виставив будинок на продаж. Про це повідомляє The Guardian.

Вілла XVII століття, відома за життя Цвейга як Villa Europa, була домом письменника до 1934 року. У той рік через переслідування з боку фашистського режиму письменник єврейського походження покинув Австрію, а його родина була змушена продати маєток за заниженою ціною.

У цьому будинку Цвейг створив значну частину своїх творів, а також приймав відомих митців і письменників, серед яких Джеймс Джойс, Томас Манн та Ріхард Штраус.

Вольфганг Порше придбав віллу у 2020 році за €8,4 мільйона, а після реставрації виставив її на продаж за €12,7 мільйона. Одночасно він планував прокласти 500-метровий тунель до будинку, щоб перевозити свою колекцію автомобілів, однак цей проєкт викликав хвилю критики від мешканців Зальцбурга.

У відповідь на продаж будинку представники культурної спільноти написали петицію до федеральної та місцевої влади із закликом придбати віллу й зробити її відкритою для відвідувачів як пам'ятку культурної спадщини.

Ректор Університету Зальцбурга Бернгард Фюґеншуг заявив, що Австрія має моральний обов'язок зберегти будинок як місце пам'яті про Цвейга. За його словами, університет готовий тимчасово стати власником нерухомості, поки не буде знайдено фінансування для її остаточного придбання.

Сам Цвейг свого часу називав будинок «романтичним і непрактичним», зазначаючи, що до нього можна було дістатися лише пішки, піднявшись понад сотнею сходинок, а автомобілі туди не доїжджали.

Мітки
Новини
Читайте також
Померла іранська письменниця Шахрнуш Парсіпур, яку переслідували за феміністичну прозу FUSION JAMS проведе у Києві музично-циркове шоу «Зірковий джем у Цирку» — що чекати від заходу Із французького музею викрали ювелірні прикраси Рене Лаліка вартістю $5 мільйонів ГогольФест повертається до Києва з концертами, перформансами й подіями в закритих просторах МЦКМ
«Агентство» — найкращий шпигунський серіал року 07 липня 2026 Повернення Ель Вудс, продовження «Таємниці бункера» та новий спіноф «Теорії великого вибуху»: 11 серіалів липня 07 липня 2026 Поговоримо за гаражами: як київський «Гаражний арткооператив» виборює в паркінгу Пейзажну алею 06 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 44 04 липня 2026 Від Нолана до Людини-павука: 12 кінопрем’єр липня 03 липня 2026 Дон Делілло: альфа і омега американської літератури 03 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.