В Австрії активісти закликали державу викупити віллу Стефана Цвейга у співвласника Porsche

Австрійські діячі культури закликали державу викупити історичну віллу письменника Стефана Цвейга у Зальцбургу, після того як її власник, голова наглядової ради Porsche AG Вольфганг Порше, виставив будинок на продаж. Про це повідомляє The Guardian.

Вілла XVII століття, відома за життя Цвейга як Villa Europa, була домом письменника до 1934 року. У той рік через переслідування з боку фашистського режиму письменник єврейського походження покинув Австрію, а його родина була змушена продати маєток за заниженою ціною.

У цьому будинку Цвейг створив значну частину своїх творів, а також приймав відомих митців і письменників, серед яких Джеймс Джойс, Томас Манн та Ріхард Штраус.

Austrian figures push to buy Stefan Zweig villa after Porsche's tunnel plan



Wolfgang Porsche, the automotive magnate, bought the 17th-century Villa Europa in Salzburg for €8.4m in 2020 and placed it on the market for €12.7m after renovations. His proposed 500-metre private… pic.twitter.com/4MZMWnNmNl — NewsTongue (@NewsTongueX) July 7, 2026

Вольфганг Порше придбав віллу у 2020 році за €8,4 мільйона, а після реставрації виставив її на продаж за €12,7 мільйона. Одночасно він планував прокласти 500-метровий тунель до будинку, щоб перевозити свою колекцію автомобілів, однак цей проєкт викликав хвилю критики від мешканців Зальцбурга.

У відповідь на продаж будинку представники культурної спільноти написали петицію до федеральної та місцевої влади із закликом придбати віллу й зробити її відкритою для відвідувачів як пам'ятку культурної спадщини.

Ректор Університету Зальцбурга Бернгард Фюґеншуг заявив, що Австрія має моральний обов'язок зберегти будинок як місце пам'яті про Цвейга. За його словами, університет готовий тимчасово стати власником нерухомості, поки не буде знайдено фінансування для її остаточного придбання.

Сам Цвейг свого часу називав будинок «романтичним і непрактичним», зазначаючи, що до нього можна було дістатися лише пішки, піднявшись понад сотнею сходинок, а автомобілі туди не доїжджали.