Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Із французького музею викрали ювелірні прикраси Рене Лаліка вартістю $5 мільйонів

Іван Назаренко 08 липня 2026
563
Із французького музею викрали ювелірні прикраси Рене Лаліка вартістю $5 мільйонів

У музеї Lalique на північному сході Франції невідомі викрали близько 27 ювелірних виробів початку ХХ століття, створених французьким художником-ювеліром Рене Лаліком. Загальну вартість викрадених експонатів оцінюють приблизно у $5 мільйонів, пише Reuters.

За інформацією музею, зловмисники проникли до будівлі рано вранці, зламавши аварійний вихід. Після цього вони попрямували до ювелірної галереї, де розбили шість посилених вітрин і викрали найцінніші експонати.

Серед викрадених предметів — роботи в стилях ар-нуво й ар-деко, виконані зі скла, емалі, рогу, слонової кістки та напівдорогоцінного каміння.

На відміну від традиційних ювелірних виробів із дорогоцінних металів, цінність викрадених предметів полягає насамперед у складній техніці виконання та художній майстерності, тому такі експонати практично неможливо переплавити чи швидко продати як окремі матеріали.

Після пограбування музей тимчасово припинив роботу, щоб переглянути систему безпеки. Правоохоронці розслідують обставини крадіжки та розшукують викрадені експонати.

Фото: Gerd Eichmann / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Померла іранська письменниця Шахрнуш Парсіпур, яку переслідували за феміністичну прозу FUSION JAMS проведе у Києві музично-циркове шоу «Зірковий джем у Цирку» — що чекати від заходу В Австрії активісти закликали державу викупити віллу Стефана Цвейга у співвласника Porsche ГогольФест повертається до Києва з концертами, перформансами й подіями в закритих просторах МЦКМ
«Агентство» — найкращий шпигунський серіал року 07 липня 2026 Повернення Ель Вудс, продовження «Таємниці бункера» та новий спіноф «Теорії великого вибуху»: 11 серіалів липня 07 липня 2026 Поговоримо за гаражами: як київський «Гаражний арткооператив» виборює в паркінгу Пейзажну алею 06 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 44 04 липня 2026 Від Нолана до Людини-павука: 12 кінопрем’єр липня 03 липня 2026 Дон Делілло: альфа і омега американської літератури 03 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.