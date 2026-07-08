Із французького музею викрали ювелірні прикраси Рене Лаліка вартістю $5 мільйонів

У музеї Lalique на північному сході Франції невідомі викрали близько 27 ювелірних виробів початку ХХ століття, створених французьким художником-ювеліром Рене Лаліком. Загальну вартість викрадених експонатів оцінюють приблизно у $5 мільйонів, пише Reuters.

За інформацією музею, зловмисники проникли до будівлі рано вранці, зламавши аварійний вихід. Після цього вони попрямували до ювелірної галереї, де розбили шість посилених вітрин і викрали найцінніші експонати.

Серед викрадених предметів — роботи в стилях ар-нуво й ар-деко, виконані зі скла, емалі, рогу, слонової кістки та напівдорогоцінного каміння.

На відміну від традиційних ювелірних виробів із дорогоцінних металів, цінність викрадених предметів полягає насамперед у складній техніці виконання та художній майстерності, тому такі експонати практично неможливо переплавити чи швидко продати як окремі матеріали.

Після пограбування музей тимчасово припинив роботу, щоб переглянути систему безпеки. Правоохоронці розслідують обставини крадіжки та розшукують викрадені експонати.