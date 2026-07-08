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FUSION JAMS проведе у Києві музично-циркове шоу «Зірковий джем у Цирку» — що чекати від заходу

Іван Назаренко 08 липня 2026
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В Національному цирку України у Києві 11 липня музичне ком'юніті FUSION JAMS вдруге проведе «Зірковий джем у Цирку». Понад десять українських виконавців представлять свої пісні в нових аранжуваннях, а між музичними номерами глядачі побачать циркові перформанси. Про це БЖ повідомили організатори заходу.

Цьогоріч подію поділять на дві частини. Вдень, із 14:00 до 17:00, працюватиме Circus Market із корнерами українських брендів, фудкортами, виступами циркових артистів, відкритим джемом для музикантів, фокусниками, жонглерами та іншими активностями.

Зображення: FUSION JAMS

Основна вечірня програма розпочнеться о 18:00 та триватиме до 21:30. На сцену вийдуть Олександр Положинський, Tember Blanche, Саша Чемеров, Renie Cares, Hyphen Dash, Андрій Бармалій, Badwor7h, Sigmund Friends, Hidden Element, а також секретна гостя, ім'я якої організатори поки не розкривають.

Організатори зазначають, що головною особливістю шоу стануть імпровізація та несподівані колаборації між артистами. За їхніми словами, музиканти виконуватимуть знайомі композиції в новому звучанні, створюючи унікальні версії пісень, які можна буде почути лише цього вечора.

У FUSION JAMS наголосили, що для команди цирк є не просто концертним майданчиком, а важливою частиною творчої концепції. Команда FUSION JAMS стала першим промоутером, якому Цирк відкрив свої двері після початку повномасштабного вторгнення.

Організатори також повідомили, що усі кошти, зібрані під час традиційного благодійного аукціону, передадуть на потреби українських військових. Для захисників і захисниць України вхід на подію буде безкоштовним після попередньої реєстрації.

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