Померла іранська письменниця Шахрнуш Парсіпур, яку переслідували за феміністичну прозу

Іранська письменниця Шахрнуш Парсіпур померла у віці 80 років. Про це пише The Guardian.

Парсіпур була однією з найвідоміших авторок сучасної іранської літератури. Її роман «Жінки без чоловіків» у 2026 році увійшов до довгого списку Міжнародної Букерівської премії після виходу англійського перекладу Фарідуна Фарроха.

Шахрнуш Парсіпур народилася 17 лютого 1946 року в Тегерані. Вона вивчала соціологію в Тегеранському університеті, а згодом — китайську мову та культуру в Сорбонні. Літературну творчість почала в 1969 році, а її перший роман «Собака й довга зима» вийшов у 1974-му.

У своїх творах Парсіпур писала про становище жінок, патріархальні порядки й політичні зміни в Ірані. Серед її найвідоміших книжок — «Жінки без чоловіків» і «Туба і значення ночі».

Письменниця чотири рази перебувала у в’язниці: один раз за режиму шаха і тричі після встановлення Ісламської Республіки. Уперше її ув’язнили після того, як вона залишила роботу на державному телебаченні на знак протесту проти страти двох іранських поетів таємною поліцією Савак. У 1980-х Парсіпур провела у в’язниці чотири роки й сім місяців без офіційного обвинувачення.

Досвід ув’язнення ліг в основу її книжки «Тюремні спогади». Повне англомовне видання мемуарів заплановане на 2027 рік.

Роман «Жінки без чоловіків» опублікували наприкінці 1980-х. Його назва відсилає до збірки Ернеста Гемінґвея «Чоловіки без жінок». Дія книжки відбувається в Тегерані під час державного перевороту 1953 року й поєднує історії п’ятьох жінок, які прагнуть звільнитися від патріархального тиску.

Книжка стала підпільно популярною в Ірані. Через зображення жіночої сексуальності Парсіпур знову заарештували, а роман згодом заборонили в країні. У 2009 році режисерка Ширін Нешат екранізувала «Жінок без чоловіків».

З 1994 року Парсіпур жила в політичному вигнанні в США. Того ж року вона отримала премію Геллмана — Гаммета за захист свободи слова. У 2003 році стала першою лауреаткою Міжнародної письменницької стипендії Браунського університету, а у 2010-му університет присудив їй почесний докторський ступінь.

Британська видавчиня Парсіпур Деніз Роуз Гансен заявила, що її спадщину в історії літератури складно порівняти з будь-ким іншим. Вона також відзначила сміливість і творче бачення письменниці.