Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Рідлі Скотт спродюсує новий sci-fi фільм режисера «Ґодзілли: Мінус один»

Ірина Маймур 08 липня 2026
316

Рідлі Скотт через свою компанію Scott Free спродюсує новий науково-фантастичний фільм «Nue». Режисером проєкту стане Такаші Ямадзакі, автор «Ґодзілли: Мінус один». Над стрічкою працюють 20th Century Studios, повідомляє Collider.

Деталі сюжету «Nue» поки що не розкривають. Окрім Скотта, продюсерами фільму також виступлять Емі Хоріучі та Кейічіро Морія. Дату релізу, акторський склад і старт зйомок наразі не оголошували.

Для Ямадзакі це новий sci-fi проєкт після міжнародного успіху «Ґодзілли: Мінус один». Фільм отримав «Оскар» за найкращі візуальні ефекти й привернув увагу тим, що його бюджет становив близько 15 мільйонів доларів.

Прев'ю відео

Рідлі Скотт останніми роками працював переважно над масштабними історичними фільмами, зокрема «Наполеоном» і «Гладіатором II». До наукової фантастики Скотт повертається зі стрічкою «Сузір’я великого пса», у якій знялися Джош Бролін, Джейкоб Елорді, Марґарет Кволлі, Ґай Пірс, Бенедикт Вонг і Еллісон Дженні. Її реліз заплановано на 28 серпня 2026 року.

Ямадзакі також працює над продовженням «Ґодзілли: Мінус один» — «Godzilla Minus Zero». Фільм має вийти в Японії 3 листопада, а в Північній Америці — 6 листопада 2026 року. Ямадзакі знову виступає режисером, сценаристом і супервайзером візуальних ефектів проєкту.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Премія «Еммі» оголосила цьогорічних номінантів: серіал «Пітт» претендує на 25 нагород Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про Алі Джі — стрічку робили у повній секретності У Києві відкриється виставка «Дія перша. Нагірна, 22» — про мистецький осередок сучасних художників Суд зобов’язав відновити будинок-пам’ятку у Львові, де жив художник Антін Манастирський
«Дім дракона»: рекап 3-го епізоду 3-го сезону 08 липня 2026 «Агентство» — найкращий шпигунський серіал року 07 липня 2026 Повернення Ель Вудс, продовження «Таємниці бункера» та новий спіноф «Теорії великого вибуху»: 11 серіалів липня 07 липня 2026 Поговоримо за гаражами: як київський «Гаражний арткооператив» виборює в паркінгу Пейзажну алею 06 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 44 04 липня 2026 Від Нолана до Людини-павука: 12 кінопрем’єр липня 03 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.