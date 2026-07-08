Рідлі Скотт спродюсує новий sci-fi фільм режисера «Ґодзілли: Мінус один»

Рідлі Скотт через свою компанію Scott Free спродюсує новий науково-фантастичний фільм «Nue». Режисером проєкту стане Такаші Ямадзакі, автор «Ґодзілли: Мінус один». Над стрічкою працюють 20th Century Studios, повідомляє Collider.

Деталі сюжету «Nue» поки що не розкривають. Окрім Скотта, продюсерами фільму також виступлять Емі Хоріучі та Кейічіро Морія. Дату релізу, акторський склад і старт зйомок наразі не оголошували.

Для Ямадзакі це новий sci-fi проєкт після міжнародного успіху «Ґодзілли: Мінус один». Фільм отримав «Оскар» за найкращі візуальні ефекти й привернув увагу тим, що його бюджет становив близько 15 мільйонів доларів.

Рідлі Скотт останніми роками працював переважно над масштабними історичними фільмами, зокрема «Наполеоном» і «Гладіатором II». До наукової фантастики Скотт повертається зі стрічкою «Сузір’я великого пса», у якій знялися Джош Бролін, Джейкоб Елорді, Марґарет Кволлі, Ґай Пірс, Бенедикт Вонг і Еллісон Дженні. Її реліз заплановано на 28 серпня 2026 року.

Ямадзакі також працює над продовженням «Ґодзілли: Мінус один» — «Godzilla Minus Zero». Фільм має вийти в Японії 3 листопада, а в Північній Америці — 6 листопада 2026 року. Ямадзакі знову виступає режисером, сценаристом і супервайзером візуальних ефектів проєкту.