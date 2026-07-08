Суд зобов’язав відновити будинок-пам’ятку у Львові, де жив художник Антін Манастирський

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Офісу охорони культурної спадщини та зобов’язав власницю приміщень у будинку-пам’ятці на вул. Кармалюка, 9 відновити їхній автентичний вигляд. Для цього вона має розібрати самовільно облаштований вхід-прибудову, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

За даними Офісу охорони культурної спадщини, власниця трьох приміщень у будинку — пам’ятці архітектури й історії без дозволів облаштувала новий вхід із боку внутрішнього двору.

Наприкінці 2024 року Офіс виніс припис із вимогою повернути будинок до автентичного вигляду. Вимогу протягом двох місяців не виконали, після чого юристи Львівської міської ради звернулися до суду.

Після набрання законної сили рішення суду підлягатиме примусовому виконанню. Водночас його ще можуть оскаржити в апеляційному порядку.

У будинку на вул. Кармалюка, 9 свого часу жив і працював український художник Антін Манастирський. Він був живописцем, графіком та іконописцем. Серед його відомих робіт — «Запорожець», «Прощайте, товариші», «На могилі», «Козацька школа», «Розвідник», а також цикли «Рідна стріха» та «Стара народна архітектура». Манастирського поховано на Личаківському кладовищі.