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У Києві відкриється виставка «Дія перша. Нагірна, 22» — про мистецький осередок сучасних художників

Іван Назаренко 08 липня 2026
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У Києві відкриється виставка «Дія перша. Нагірна, 22» — про мистецький осередок сучасних художників

У Києві відкриється виставка «Дія перша. Нагірна, 22», присвячена першому етапу існування мистецького осередку «Нагірна 22», що об'єднував понад 120 сучасних українських художників. Експозиція триватиме до 21 серпня у просторі Vivid Fusion Art за підтримки Knoblach.art, повідомили БЖ організатори заходу.

На виставці представлять роботи митців, які творили у будівлі колишнього Київського інституту автоматики на вулиці Нагірній, 22.

Проєкт присвячений українським художникам, які продовжують працювати в Україні попри повномасштабну війну, а також покликаний привернути увагу до необхідності збереження сучасної української культурної спадщини та проблеми її знищення й викрадення російськими окупантами.

За словами співзасновника спільноти, художника Олександра Богомаза, назва виставки символізує завершення першого етапу історії «Нагірної 22» та початок нового.

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Окрему частину експозиції становлять роботи, створені після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони осмислюють досвід війни, теми втрати, пам'яті, стійкості та надії. Серед них — робота Богомаза «Гранат відродження», виконана з уламків скла вибитих вікон будівлі після атаки російських дронів.

Олександр Богомаз «Гранат відродження» / Фото: «Нагірна 22»

У виставці беруть участь Рената Асанова, Олександр Богомаз, Юрій Болса, Марія Дробот, Євген Задорожній (Knoblach), Богдана Кузнєцова, Наталія Лісова, Сабіна Магнітофон, Олександр Мелешко, Андрій Підлісний, Моллі Рут, Антон Саєнко, Ігор Селеменев та Юрій Янчук (Knoblach). Відкриття відбудеться 10 липня о 19:00.

Зображення: «Нагірна 22»
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