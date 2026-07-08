Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про Алі Джі — стрічку робили у повній секретності

Британський актор і комік Саша Барон Коен поверне на великі екрани свого культового персонажа Алі Джі. Новий фільм уже завершили знімати, хоча його назву та дату прем'єри поки що не оголосили, пише The Guardian.

Зйомки відбувалися в графстві Оксфордшир у Великій Британії, а також у США. Представники Барона Коена відмовилися коментувати проєкт на запит видання The InSneider.

Алі Джі вперше з'явився на британському телебаченні у 1998 році, а у 2002-му став головним героєм фільму «Алі Джі у парламенті». Персонаж у виконанні Саші Барона Коена — це самовпевнений псевдорепер із передмістя Лондона, який під час інтерв'ю ставив політикам, знаменитостям і громадським діячам абсурдні запитання, висміюючи стереотипи та сучасну культуру.

Sacha Baron Cohen secretly filmed a new Ali G movie



Coming soon to theatres



(via https://t.co/WtpVSCMpCN) pic.twitter.com/5RnJAiFebl — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) July 8, 2026

Після фільму Барон Коен заявив, що завершує історії Алі Джі та іншого свого відомого персонажа — Бората. Втім, Борат повернувся у стрічці «Наступний фільм про Бората», а Алі Джі згодом неодноразово з'являвся на телебаченні та церемоніях нагородження.

Нову стрічку знімали в умовах суворої секретності. Як і в попередніх проєктах Барона Коена, у фільмі будуть сцени з інтерв'ю, записаними за участю людей, які не знали, що спілкуються з вигаданим персонажем. Саме такі розіграші стали однією з головних особливостей образу Алі Джі.