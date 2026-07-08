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Премія «Еммі» оголосила цьогорічних номінантів: серіал «Пітт» претендує на 25 нагород

Іван Назаренко 08 липня 2026
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Американська телевізійна академія оголосила номінантів 78-ї премії «Еммі». Найбільше номінацій цьогоріч отримав медичний серіал «Пітт», який претендує на 25 нагород, а комедійний серіал «Хитрощі» встановив рекорд серед комедій із 24 номінаціями, пише Variety.

«Пітт» став головним фаворитом цьогорічної премії, майже вдвічі перевищивши свій торішній результат. Серіал претендує, зокрема, на нагороду в категорії «Найкращий драматичний серіал», а його акторський склад отримав 13 номінацій.

Друге місце за кількістю номінацій посів п'ятий сезон «Хитрощів», який встановив новий рекорд серед комедійних серіалів, випередивши «Ведмедя» та «Студію», що торік мали по 23 номінації.

Серед нових проєктів найбільше визнання здобули горор-комедія «Відоус-Бей» із 19 номінаціями та драматичний серіал «Плюрібус», який отримав 18 номінацій. У категорії мінісеріалів лідером став другий сезон «Сварки» від Netflix із 16 номінаціями.

До списку претендентів на звання найкращого драматичного серіалу увійшли «Дипломатка», «Позолочене століття», «Лицар Семи Королівств», «Рай», «Пітт», «Плюрібус», «Кульгаві коні» й «Друзі та сусіди».

За нагороду в категорії «Найкращий комедійний серіал» змагатимуться «Початкова школа "Ебботт"», «Ведмідь», «Хитрощі», «У Марго проблеми з грошима», «Ніхто цього не хоче», «Убивства в одній будівлі», «Терапія» та «Відоус-Бей».

Церемонія вручення 78-ї премії «Еммі» відбудеться 14 вересня в театрі Peacock у Лос-Анджелесі. Шоу вестиме акторка та продюсерка Марішка Гарґітей. Вона стане першою жінкою, яка проведе церемонію, за останні 15 років.

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