Прокуратура США вимагає стягнути з Meta рекордний штраф у $1,4 трильйона — компанію звинувачують у шкоді дітям

Компанія Meta просить федеральний суд відхилити вимоги чотирьох американських штатів, які хочуть стягнути з неї до $1,4 трильйона у справі про порушення законодавства щодо захисту персональних даних дітей та споживачів, пише Deadline.

У поданому до суду документі юристи компанії заявили, що така сума не має аналогів в історії правозастосування у сфері захисту прав споживачів. У Meta наголосили, що розрахунки позивачів є конструкцією юристів, які, за словами компанії, штучно завищили можливі штрафи, багаторазово враховуючи одних і тих самих користувачів.

Позов подали генеральні прокурори Каліфорнії, Колорадо, Кентуккі та Нью-Джерсі. Вони звинувачують Meta в оманливому поводженні з даними користувачів і порушенні законодавства про захист споживачів, а також федерального закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті.

Meta could face $1.4 trillion in penalties over claims Facebook and Instagram fueled the teen mental health crisis



Multiple US states allege the company deliberately designed the platforms to be addictive for young users pic.twitter.com/TSetPxIyhn — Dexerto (@Dexerto) July 8, 2026

Позивачі також стверджують, що Meta навмисно зробила свої соцмережі такими, що викликають залежність серед підлітків. Це сприяло поширенню тривожності, депресії, випадків самоушкодження і самогубств серед молоді. Також компанію звинувачують у введенні користувачів в оману щодо ризиків безпеки своїх платформ.

За оцінкою позивачів, потенційні штрафи можуть сягнути $1,4 трильйона — майже всієї ринкової вартості Meta, яка на цей час оцінюється приблизно в $1,5 трильйона.

У компанії наголосили, що не знайшли жодної справи, в якій одному відповідачу присудили б штраф у понад трильйон доларів або навіть суму, наближену до цього показника.

Речник Meta заявив, що компанія й надалі захищатиметься від «гучних вимог, відірваних від реальності». Водночас у прокуратурі Каліфорнії відповіли, що їхній позов ґрунтується на твердженні, що Meta ставила прибуток вище за безпеку дітей, і заявили про намір домагатися відповідальності компанії під час судового розгляду, який має розпочатися в серпні.

Справа є частиною масштабної хвилі судових позовів проти технологічних компаній. Загалом понад 29 штатів звинувачують Meta, а також Snap і TikTok у незаконному зборі даних неповнолітніх. Як повідомляють американські медіа, по всій країні триває понад дві тисячі таких судових процесів.