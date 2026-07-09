Прокуратура США вимагає стягнути з Meta рекордний штраф у $1,4 трильйона — компанію звинувачують у шкоді дітям

Компанія Meta просить федеральний суд відхилити вимоги чотирьох американських штатів, які хочуть стягнути з неї до $1,4 трильйона у справі про порушення законодавства щодо захисту персональних даних дітей та споживачів, пише Deadline.
У поданому до суду документі юристи компанії заявили, що така сума не має аналогів в історії правозастосування у сфері захисту прав споживачів. У Meta наголосили, що розрахунки позивачів є конструкцією юристів, які, за словами компанії, штучно завищили можливі штрафи, багаторазово враховуючи одних і тих самих користувачів.
Позов подали генеральні прокурори Каліфорнії, Колорадо, Кентуккі та Нью-Джерсі. Вони звинувачують Meta в оманливому поводженні з даними користувачів і порушенні законодавства про захист споживачів, а також федерального закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті.
Meta could face $1.4 trillion in penalties over claims Facebook and Instagram fueled the teen mental health crisis— Dexerto (@Dexerto) July 8, 2026
Multiple US states allege the company deliberately designed the platforms to be addictive for young users pic.twitter.com/TSetPxIyhn
Позивачі також стверджують, що Meta навмисно зробила свої соцмережі такими, що викликають залежність серед підлітків. Це сприяло поширенню тривожності, депресії, випадків самоушкодження і самогубств серед молоді. Також компанію звинувачують у введенні користувачів в оману щодо ризиків безпеки своїх платформ.
За оцінкою позивачів, потенційні штрафи можуть сягнути $1,4 трильйона — майже всієї ринкової вартості Meta, яка на цей час оцінюється приблизно в $1,5 трильйона.
У компанії наголосили, що не знайшли жодної справи, в якій одному відповідачу присудили б штраф у понад трильйон доларів або навіть суму, наближену до цього показника.
Речник Meta заявив, що компанія й надалі захищатиметься від «гучних вимог, відірваних від реальності». Водночас у прокуратурі Каліфорнії відповіли, що їхній позов ґрунтується на твердженні, що Meta ставила прибуток вище за безпеку дітей, і заявили про намір домагатися відповідальності компанії під час судового розгляду, який має розпочатися в серпні.
Справа є частиною масштабної хвилі судових позовів проти технологічних компаній. Загалом понад 29 штатів звинувачують Meta, а також Snap і TikTok у незаконному зборі даних неповнолітніх. Як повідомляють американські медіа, по всій країні триває понад дві тисячі таких судових процесів.