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Український фільм «Ремінісценція» здобув дві нагороди на кінофестивалі у Карлових Варах

Іван Назаренко 09 липня 2026
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Український фільм «Ремінісценція» режисерки та сценаристки Анастасії Тихої здобув дві відзнаки на індустріальній секції KVIFF Promises міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу».

Стрічка, яку спродюсувала Дар'я Бассель, отримала спеціальну премію Eurimages Special Co-production Development Award. Тепер творці фільму матимуть грант у розмірі €20 тисяч на подальший розвиток проєкту.

У журі зазначили, що відзначили проєкт, створений жіночою командою, за дослідження універсальних тем втрати, горя та виживання, а також висловили сподівання, що нагорода допоможе залучити нових європейських партнерів до копродукції.

Крім того, «Ремінісценція» отримала премію Connecting Cottbus, яка дає можливість представити проєкт на копродукційному ринку Connecting Cottbus під час однойменного кінофестивалю в Німеччині. Журі відзначило «тихе та особисте дослідження наслідків війни» через історію матері й доньки, розлучених власним горем.

KVIFF Promises — це індустріальна секція та кіноринок фестивалю, що допомагає режисерам знаходити партнерів для міжнародної співпраці. Цьогоріч у програмі було представлено 38 проєктів.

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