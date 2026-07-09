Агенти ЦРУ на острові Пасхи: вийшов український трейлер нового фільму Мартіна Макдони

Кінодистриб’ютор Kinomania Film Distribution оприлюднив офіційний український трейлер фільму «Дикий кінь номер дев’ять» («Wild Horse Nine») — нової стрічки режисера і сценариста Мартіна Макдони. Прем’єру в українських кінотеатрах запланували на 5 листопада 2026 року.

За жанром стрічка поєднує чорну комедію, кримінал, драму і трилер. Макдона також написав сценарій до фільму. Раніше він зняв «Залягти на дно в Брюгге», «Сім психопатів», «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі» та «Банші Інішерина».

Події «Дикого коня номер дев’ять» розгортаються незадовго до чилійського перевороту 1973 року. Агенти ЦРУ Кріс і Лі за наказом керівника вирушають із Сантьяго на острів Пасхи. Там вони стикаються з темним минулим і небезпечними змовами, а зв’язок Кріса із двома бунтівними студентками ставить під загрозу їхню місію.

У фільмі зіграли Сем Роквелл, Джон Малкович, Стів Бушемі, Паркер Поузі, Том Вейтс, Мар’яна ді Джироламо та Айлін Салас.

Зйомки розпочалися в березні 2025 року на Рапа-Нуї, також відомому як острів Пасхи. У квітні команда працювала в Чилі — зокрема в клубі «Раюела» в Кончалі, міжнародному аеропорту імені Артуро Меріно Бенітеса та центрі Сантьяго. Фільмування завершили 28 квітня.