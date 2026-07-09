Кияни вимагають скасувати рішення про закриття центру адопції тварин на ВДНГ — петиція

У Києві зареєстрували петицію з вимогою продовжити договір оренди центру адопції тварин на території ВДНГ та не допустити його переїзду. Автор звернення заявляє, що через відмову орендодавця продовжити договір центр уже був змушений покинути приміщення, де працював останні чотири роки.

У петиції зазначається, що міська влада запропонувала альтернативне приміщення в селі Нове Залісся, однак через значну віддаленість від Києва (майже 60 км) воно не може вважатися рівноцінною заміною.

На думку автора, переїзд суттєво знизить кількість відвідувачів і, як наслідок, менше тварин зможуть знайти нових господарів.

Центр адопції, що працював у 16-му павільйоні ВДНГ, був проєктом комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Відвідувачі могли познайомитися з котами й собаками з притулку, вигуляти тварину та, за бажання, забрати її додому.

У петиції також наголошено, що після закриття цієї локації Київ не має жодного комунального притулку для тварин, розташованого безпосередньо в межах міста. Автор петиції вважає, що переїзд до великого притулку негативно вплине і на умови утримання тварин, адже через більшу кількість підопічних персонал не зможе приділяти кожній із них достатньо уваги.

Окремо зазначається, що ВДНГ перебуває у державній власності та підпорядковується Державному управлінню справами. У зв'язку з цим автори закликають знайти рішення, яке дасть змогу Центру адопції відновити роботу на території комплексу.