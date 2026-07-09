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Померла Бонні Тайлер — попзірка 1980-х, відома за хітом «Total Eclipse of the Heart»

Ірина Маймур 09 липня 2026
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Померла валлійська співачка Бонні Тайлер, відома за хітами «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» та «It’s a Heartache». Їй було 75 років, пише The Guardian.

Про смерть артистки повідомили її родина й команда. У заяві йдеться, що Тайлер несподівано померла в лікарні в Португалії внаслідок хвороби, від якої лікувалася.

Тайлер була однією з найвпізнаваніших попспівачок 1980-х завдяки хрипкому голосу та потужним попрок-баладам.

У травні співачці зробили екстрену операцію на кишківнику в лікарні поблизу Фару, де вона проживала. Після цього її вводили в медикаментозну кому, щоб допомогти їй відновитися. Згодом Тайлер вивели з коми, однак вона залишалася у важкому стані в реанімації.

Справжнє ім’я співачки Ґейнор Гопкінс. Вона народилася в Уельсі й на початку кар’єри співала кавери в місцевих клубах, водночас працюючи в продуктовому магазині. Після підписання контракту з RCA Гопкінс взяла сценічне ім’я Бонні Тайлер.

Першим великим успіхом співачки стала пісня «It’s a Heartache», яка вийшла 1977 року. У 1983-му «Total Eclipse of the Heart» очолила чарти у Великій Британії та США, а «Holding Out for a Hero» із саундтреку до фільму «Вільні» («Footloose») в 1984 році дійшла до другого місця в британському чарті.

Прев'ю відео

У 2013 році Тайлер представляла Велику Британію на «Євробаченні» з піснею «Believe in Me». Її останній студійний альбом «The Best Is Yet to Come» вийшов 2021 року. У 2023 році Тайлер отримала Орден Британської імперії за заслуги перед музикою.

Фото: Albin Olsson / Wikimedia Commons
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