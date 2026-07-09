Кияни вийшли на протест проти знесення історичної будівлі на Печерську заради 80-метрового ЖК

У Києві місцеві жителі провели акцію під Київською міською прокуратурою, вимагаючи зупинити знесення історичної будівлі колишнього училища зв’язку на вулиці Князів Острозьких, 43/11 та притягнути забудовника до відповідальності, повідомляє пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

На місці майже 100-річної споруди планують звести 80-метровий житловий комплекс із підземним паркінгом. Ділянка розташована в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а новобудова, як стверджують активісти, перекриє панораму дзвіниці Києво-Печерської лаври та змінить історичний краєвид правого берега Дніпра.

Раніше петиція із закликом зберегти будівлю та не допустити будівництва хмарочоса зібрала понад 6 тисяч підписів. Однак заступник голови КМДА Вячеслав Непоп відхилив її, пославшись на судові рішення та відсутність повноважень для скасування містобудівних умов.

За твердженням Перова, після цього будівлю почали демонтувати, попри чинний припис Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про заборону проведення робіт.

Будівлю училища зв'язку звели на початку 1930-х років у стилі конструктивізму. Пам'яткоохоронець називає її цінною пам'яткою міжвоєнної архітектури та важливим свідченням історичного розвитку району, зокрема колишньої залізничної гілки, що сполучала міську залізницю із заводом «Арсенал».