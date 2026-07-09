Українська асоціація професійних фотографів, яку очолює Мстислав Чернов, запускає власну школу

Українська асоціація професійних фотографів (UAPP), яку очолює фотограф, журналіст і режисер Мстислав Чернов, запускає Школу фотографії та візуальної культури, повідомили БЖ в команді проєкту.

Школа стане освітнім простором, де навчатимуть працювати з фотографією як інструментом культурного висловлювання. Першою програмою стане курс «Фотографія як медіум».

Школа виросла з освітніх програм UAPP, які асоціація реалізовувала у 2023–2025 роках. За цей час понад 120 українських авторів отримали менторство, портфоліо-рев’ю та мікрогранти.

За словами керівниці проєкту Ольги Ковальової, школа має не просто навчити фотографувати, а допомогти учасникам мислити фотографією, формулювати власне висловлювання й розвивати авторський голос у ширшому культурному контексті.

Курс «Фотографія як медіум» розрахований на 12–15 учасників із різних регіонів України. Програма поєднує технічну підготовку, історію фотографії та мистецтва, аналіз зображення, візуальну грамотність і етику документування.

Під час навчання учасники створять власний фотографічний проєкт чи серію, братимуть участь у критичних обговореннях, презентуватимуть роботи й отримуватимуть фідбек від викладачів і запрошених експертів.

Навчання планують у гібридному форматі: заняття проводитимуть у Києві з онлайн-трансляцією. Практичні інтенсиви та воркшопи відбуватимуться офлайн у столиці, до них студенти зможуть долучатися за можливості. Програма відкрита як для початківців, так і для фотографів із досвідом.

Серед викладачів курсу — фотографи, куратори, дослідники й художники, які працюють із сучасною українською візуальною культурою. Зокрема, KINDER ALBUM, Ксенія Малих, Галина Глеба, Олег Петрасюк, Іван Чернічкін і Катерина Радченко.

Для вступу потрібно подати портфоліо, коротке біо та мотиваційний лист. Заявки приймають до 25 серпня. До 25 липня діє early bird вартість — 25 000 грн. Спеціальні умови передбачено для ветеранів і ветеранок, військовослужбовців, студентів закладів вищої освіти та учнів 10–11 класів.

Деталі про програму, умови участі та реєстраційну форму можна знайти на сайті школи та сторінках школи в соціальних мережах.

Освітнім партнером школи стала The VII Foundation, основним партнером — Room 8 Group. Також проєкт підтримують Fritt Ord Foundation, Frontliner і Studio 72.

UAPP – незалежне об'єднання професійних українських фотографів, засноване у 2013 році. Асоціація реалізує освітні, соціальні, дослідницькі та культурні проєкти, а також є офіційним представником України у Федерації європейських професійних фотографів.