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У Києві погодили проєкт реставрації зруйнованої садиби Зеленських

Іван Назаренко 09 липня 2026
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У Києві погодили проєкт реставрації зруйнованої садиби Зеленських

У Києві завершують підготовку до реставрації будинку Євменія Зеленського на вулиці Олександра Кониського, 22, відомого як садиба Зеленських. Консультативна рада при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА схвалила концепцію відновлення історичної будівлі, повідомили у КМДА.

За словами директорки Департаменту Марини Соловйової, наразі триває оформлення необхідних дозволів, після чого розпочнуться безпосередні реставраційні роботи.

Проєкт передбачає збереження історичного планування, геометричних параметрів, архітектурної виразності та фасадів будівлі. Також планують максимально інтегрувати всі вцілілі автентичні елементи в оновлену конструкцію садиби.

Серед запланованих робіт — реставрація фундаментів і капітальних стін, використання законсервованої історичної цегли для відновлення фасадів, відтворення автентичного даху і підключення будівлі до інженерних мереж. Водночас передбачено збереження історичної висотності та планувальної схеми.

У липні 2024 року садибу Зеленських зніс забудовник ЖК «Тургеневъ». Дозвіл на це дав Департамент містобудування та архітектури КМДА.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав із власниками садиби меморандум, який зобов'язує їх власним коштом відновити будівлю та повернути їй автентичний вигляд.

Зображення: КМДА
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