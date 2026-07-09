У США вперше провели операції за допомогою керованих гуманоїдних роботів

Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вперше використали двох телекерованих гуманоїдних роботів для виконання хірургічних операцій у межах доклінічного дослідження. Результати роботи опублікували в журналі Nature, пише MedicalXpress.

Під час однієї операції працювала команда «людина — робот»: гуманоїдний робот виконував частину роботи, а хірург-людина асистував. Другу процедуру виконували два гуманоїдні роботи, які працювали поруч як команда «робот — робот». Процедури проводили на великих ссавцях, що не належать до приматів. Зокрема, йшлося про видалення жовчного міхура.

Автори дослідження вважають експеримент першим кроком до використання гуманоїдних роботів в операційних. Спочатку такі роботи можуть асистувати під час процедур, а в майбутньому — виконувати операції під дистанційним керуванням хірургів.

Один із керівників дослідження Майкл Іп зазначає, що нестача хірургів і зростання потреб пацієнтів призводять до довших черг і нерівного доступу до медичної допомоги. За його словами, дистанційно керовані й автономні гуманоїдні роботи можуть допомогти розширити доступ до критично важливих операцій у віддалених регіонах або місцях, де бракує медичного персоналу.

На відміну від спеціалізованих роботизованих хірургічних систем, гуманоїдні роботи компактніші, мобільніші й універсальніші. Роботи Surgie, яких використали в дослідженні, мають зріст близько 1,5 метра та важать приблизно 27 кілограмів. Дослідники вважають, що такі системи потенційно простіше розгортати у віддалених або обмежених за ресурсами медичних закладах.

За словами авторів роботи, точність процедури з телекерованим гуманоїдним роботом була співставною зі спеціалізованими роботизованими хірургічними системами. Проте технологія ще потребує доопрацювання: під час операцій роботів доводилося кілька разів перекалібровувати, процедури тривали довше, а однією з проблем залишається затримка між рухами хірурга на контролері та рухами робота.

Дослідники також розглядають Surgie як майбутнього хірургічного асистента. Завдяки гуманоїдній конструкції робот потенційно може подавати інструменти, допомагати персоналу й виконувати фізичні завдання в операційній.

Автори наголошують, що дослідження є доказом концепції, а не готовим клінічним впровадженням. Перед використанням таких роботів на людях технологія потребує подальших випробувань.