У Полтаві активісти врятували модерністське панно, автором якого міг бути кераміст Василь Мельник

У Полтаві активісти ГО «Двіж Лаб» врятували керамічне модерністське панно XX століття. Раніше воно прикрашало басейн Дитячої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради на вул. Олександра Бідного, 2, повідомили БЖ у команді.

Після модернізації приміщень панно винесли на задній двір до будівельного сміття. Адміністрація лікарні дозволила активістам забрати твір, оскільки він уже не перебуває на балансі.

Композиція складається з триптиху та п’яти тарілок, що зображують Посейдона і морський світ.

Активісти разом із фахівцями встановили, що автором панно з великою ймовірністю був кераміст Василь Олександрович Мельник.

Роботи Мельника також можна побачити в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського та в колишній Полтавській дитячій художній школі імені Святослава Пашинського, нині виставковому флігелі Полтавського краєзнавчого музею. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського має значну колекцію фарфору та кераміки митця.

Далі активісти планують інституційне зберігання та реставрацію панно.

ГО «Двіж Лаб» уже працювала з темою збереження монументального мистецтва. Серед попередніх ініціатив — виставка Крістофа Брумме «Мозаїка на зупинці» в артпросторі «Культура» та лекція Надії Зайченко про мозаїчну спадщину Полтавщини.