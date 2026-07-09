Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Полтаві активісти врятували модерністське панно, автором якого міг бути кераміст Василь Мельник

Ірина Маймур 09 липня 2026
548

У Полтаві активісти ГО «Двіж Лаб» врятували керамічне модерністське панно XX століття. Раніше воно прикрашало басейн Дитячої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради на вул. Олександра Бідного, 2, повідомили БЖ у команді.

Після модернізації приміщень панно винесли на задній двір до будівельного сміття. Адміністрація лікарні дозволила активістам забрати твір, оскільки він уже не перебуває на балансі.

Композиція складається з триптиху та п’яти тарілок, що зображують Посейдона і морський світ.

Активісти разом із фахівцями встановили, що автором панно з великою ймовірністю був кераміст Василь Олександрович Мельник.

Роботи Мельника також можна побачити в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І. П. Котляревського та в колишній Полтавській дитячій художній школі імені Святослава Пашинського, нині виставковому флігелі Полтавського краєзнавчого музею. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського має значну колекцію фарфору та кераміки митця.

Далі активісти планують інституційне зберігання та реставрацію панно.

ГО «Двіж Лаб» уже працювала з темою збереження монументального мистецтва. Серед попередніх ініціатив — виставка Крістофа Брумме «Мозаїка на зупинці» в артпросторі «Культура» та лекція Надії Зайченко про мозаїчну спадщину Полтавщини.

Фото надані БЖ активістами ГО «Двіж Лаб»
Мітки
Новини
Читайте також
У США вперше провели операції за допомогою керованих гуманоїдних роботів У Києві погодили проєкт реставрації зруйнованої садиби Зеленських Джастін Бібер виступить у шоу в перерві фіналу Чемпіонату світу з футболу — першому в історії Українська асоціація професійних фотографів, яку очолює Мстислав Чернов, запускає власну школу
Що читати: 5 книжкових новинок липня 09 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 3-го епізоду 3-го сезону 08 липня 2026 «Агентство» — найкращий шпигунський серіал року 07 липня 2026 Повернення Ель Вудс, продовження «Таємниці бункера» та новий спіноф «Теорії великого вибуху»: 11 серіалів липня 07 липня 2026 Поговоримо за гаражами: як київський «Гаражний арткооператив» виборює в паркінгу Пейзажну алею 06 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 44 04 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.