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«Американська історія жахів» повертається з 13-м сезоном і зірками франшизи

Ірина Маймур 10 липня 2026
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Телеканал FX оголосив дату прем’єри 13-го сезону серіалу-антології «Американська історія жахів». Новий сезон стартує 24 вересня: у США його покажуть на FX та Hulu, а для міжнародної аудиторії він буде доступний на Disney+. Про це пише The Hollywood Reporter.

Сара Полсон та Кеті Бейтс на Comic-Con. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

13-й сезон обіграє символіку числа 13 і стане сезоном із поверненням багатьох акторів франшизи. У промоматеріалах натякають на елементи з попередніх частин антології — «Будинок-вбивця», «Шабаш», «Шоу виродків», «Готель» та «Апокаліпсис».

До серіалу повернуться Джессіка Ленґ, Сара Полсон, Еван Пітерс, Анджела Бассетт, Кеті Бейтс, Емма Робертс, Біллі Лурд, Ґабурі Сідібе та Леслі Ґроссман. До того ж у франшизі з’явиться співачка та акторка Аріана Ґранде.

Напередодні прем’єри «Американська історія жахів» представить промо на Comic-Con у Сан-Дієго, який триватиме 23–26 липня. Для події підготують фургончики з морозивом, натхненим попередніми сезонами серіалу, а тизерне зображення 13-го сезону розмістять на фасаді готелю Hilton San Diego Bayfront у Сан-Дієго.

Прев'ю відео

«Американська історія жахів» — серіал-антологія у жанрі горор, створений Раяном Мерфі та Бредом Фалчаком. Прем’єра відбулася у 2011 році на FX. Кожен сезон розповідає окрему історію з новими персонажами, місцем дії та сюжетом.

Серіал поєднує елементи психологічного трилеру, містики, слешеру, надприродного горору та чорної комедії. За даними FX, за роки існування «Американську історію жахів» глядачі по всьому світу дивилися впродовж понад 700 мільйонів годин загалом.

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