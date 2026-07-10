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Warner Bros. працює над перезапуском стрічки «Звільніть Віллі»

Ірина Маймур 10 липня 2026
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Кіностудія Warner Bros. розробляє нову версію сімейного пригодницького фільму «Звільніть Віллі». Продюсуватиме проєкт компанія AGBO, заснована Ентоні та Джо Руссо, повідомляє Variety.

Сценарій нового фільму напишуть Мері-Марґарет Кунзе та Джейд Голлі Бартлетт. Вони раніше працювали разом над фільмом «Дівчина Міллера»: Бартлетт написала сценарій і зняла стрічку, а Кунзе була продюсеркою.

Продюсерами нової версії «Звільніть Віллі» стануть Анджела Руссо-Отстот, Майкл Діско та Кассі Вайтінг з AGBO. Серед виконавчих продюсерів — Ентоні та Джо Руссо, а також Лорен Шулер Доннер, яка працює із франшизою ще з часів першої стрічки.

Оригінальний фільм «Звільніть Віллі» вийшов у 1993 році. Він розповідав про хлопчика-сироту, який подружився з косаткою в неволі. Стрічка зібрала $153,7 мільйона у світовому прокаті за бюджету $20 мільйонів.

Прев'ю відео

Після успіху першого фільму франшиза отримала кілька продовжень у кіно, анімаційний серіал, а також фільм, що вийшов одразу на відео. В оригінальному фільмі знялася косатка на ім’я Кейко. Стрічка також привернула увагу до проблеми утримання косаток у неволі.

Дата прем’єри, акторський склад і сюжет нової версії «Звільніть Віллі» поки що не оголошені.

Кадр із фільму: Regency Enterprises / Alcor Film / Collection ChristopheL via AFP
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