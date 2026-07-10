Warner Bros. працює над перезапуском стрічки «Звільніть Віллі»

Кіностудія Warner Bros. розробляє нову версію сімейного пригодницького фільму «Звільніть Віллі». Продюсуватиме проєкт компанія AGBO, заснована Ентоні та Джо Руссо, повідомляє Variety.

Сценарій нового фільму напишуть Мері-Марґарет Кунзе та Джейд Голлі Бартлетт. Вони раніше працювали разом над фільмом «Дівчина Міллера»: Бартлетт написала сценарій і зняла стрічку, а Кунзе була продюсеркою.

Продюсерами нової версії «Звільніть Віллі» стануть Анджела Руссо-Отстот, Майкл Діско та Кассі Вайтінг з AGBO. Серед виконавчих продюсерів — Ентоні та Джо Руссо, а також Лорен Шулер Доннер, яка працює із франшизою ще з часів першої стрічки.

Оригінальний фільм «Звільніть Віллі» вийшов у 1993 році. Він розповідав про хлопчика-сироту, який подружився з косаткою в неволі. Стрічка зібрала $153,7 мільйона у світовому прокаті за бюджету $20 мільйонів.

Після успіху першого фільму франшиза отримала кілька продовжень у кіно, анімаційний серіал, а також фільм, що вийшов одразу на відео. В оригінальному фільмі знялася косатка на ім’я Кейко. Стрічка також привернула увагу до проблеми утримання косаток у неволі.

Дата прем’єри, акторський склад і сюжет нової версії «Звільніть Віллі» поки що не оголошені.