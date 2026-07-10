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Власник Ткацького цеху в Києві пообіцяв зберегти історичну будівлю

Ірина Маймур 10 липня 2026
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Власник історичної будівлі Ткацького цеху на вул. Фролівській, 4 у Києві відповів на звернення ГО «Спадщина» й пообіцяв зберегти будівлю без перебудови та надбудови. Йдеться про ТОВ «Реал Славутич 1».

ГО «Спадщина» звернулася до власника після того, як суд скасував арешт на проведення будівельних робіт на споруді. Активісти закликали зберегти історичну будівлю, її автентичні конструкції та артефакти, а також виступили проти надбудов і перебудови комплексу.

У відповіді компанія заявила, що підтримує збереження історичних елементів будівлі. Зокрема, власник пообіцяв не перебудовувати й не надбудовувати Ткацький цех, а також підтримав ідею відновити оригінальне оформлення фасадів за фотографією 1912 року.

Компанія також заявила про готовність зберегти й відновити механічні ролети «АТ Вл. Гостинський і Ко» 1910 року. Активісти називають їх останніми збереженими історичними ролетами Києва. Крім того, власник пообіцяв зберегти автентичні елементи інженерного та виробничого обладнання, які знайшли під час дослідження будівлі.

Водночас у компанії зазначили, що мають висновок про аварійність споруди. Попередні роботи, зокрема демонтаж, у листі пояснили «порятунком будівлі від подальшого руйнування».

Ткацький цех на Фролівській, 4 — історична споруда на Подолі. На початку XX століття тут працювала текстильна фабрика промисловця Сави Морозова. Будівля є частиною пам’ятки містобудування «Комплекс будівель Контрактової площі».

У листопаді 2025 року будівлю завісили намальованим фасадом і почали розбирати. За повідомленнями пам’яткоохоронців, із двору вивозили історичну цеглу, а балки міжповерхових перекриттів складали поруч.

У травні 2026 року демонтаж зупинила поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне знищення або пошкодження пам’яток. 20 травня Подільський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури й наклав арешт на будівлю, заборонивши подальші будівельні та демонтажні роботи. Пізніше ці обмеження скасували.

Фото: «Спадщина»; Дмитро Перов
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