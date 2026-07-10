«Музика була моїм прагненням»: Ентоні Гопкінс випустив дебютний сингл та готує перший альбом

Британський актор та дворазовий лауреат премії «Оскар» Ентоні Гопкінс випустив свій дебютний сингл «Bracken Road» та анонсував перший студійний альбом «Life Is a Dream». Платівка вийде 21 серпня, пише The Guardian.

До альбому увійдуть твори, які Гопкінс написав протягом останніх шести десятиліть: «Музика була моїм першим прагненням, моїм першим бажанням. Я пишу музику все своє життя. Деякі з цих творів супроводжують мене вже десятиліттями, і я досі час від часу повертаюся до них», — зізнався актор.

Дебютний сингл «Bracken Road» натхнений спогадами про дитинство актора в містечку Маргам на півдні Уельсу. Композицію Гопкінс написав ще у 1963 році, коли працював у ліверпульському театрі.

Музику для альбому виконав оркестр Philharmonia Orchestra під керівництвом володаря премії «Греммі» Ґуставо Дудамеля. У записі також взяли участь віолончеліст Ґреґоріо Ньєто та піаніст Серджіо Тьємпо.

Окрім «Bracken Road», до платівки увійде композиція «My Fatherland», присвячена Уельсу та батькові актора, який працював пекарем. На інші твори Гопкінса надихнули спогади про рідне місто Порт-Толбот, родину та перші враження від кіно.