Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Музика була моїм прагненням»: Ентоні Гопкінс випустив дебютний сингл та готує перший альбом

Іван Назаренко 10 липня 2026
408

Британський актор та дворазовий лауреат премії «Оскар» Ентоні Гопкінс випустив свій дебютний сингл «Bracken Road» та анонсував перший студійний альбом «Life Is a Dream». Платівка вийде 21 серпня, пише The Guardian.

До альбому увійдуть твори, які Гопкінс написав протягом останніх шести десятиліть: «Музика була моїм першим прагненням, моїм першим бажанням. Я пишу музику все своє життя. Деякі з цих творів супроводжують мене вже десятиліттями, і я досі час від часу повертаюся до них», — зізнався актор.

Дебютний сингл «Bracken Road» натхнений спогадами про дитинство актора в містечку Маргам на півдні Уельсу. Композицію Гопкінс написав ще у 1963 році, коли працював у ліверпульському театрі.

Прев'ю відео

Музику для альбому виконав оркестр Philharmonia Orchestra під керівництвом володаря премії «Греммі» Ґуставо Дудамеля. У записі також взяли участь віолончеліст Ґреґоріо Ньєто та піаніст Серджіо Тьємпо.

Окрім «Bracken Road», до платівки увійде композиція «My Fatherland», присвячена Уельсу та батькові актора, який працював пекарем. На інші твори Гопкінса надихнули спогади про рідне місто Порт-Толбот, родину та перші враження від кіно.

Мітки
Новини
Читайте також
У Києві проведуть благодійну барахолку до річниці боротьби за збереження «Квітів України» В Україні вводять нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень — на ній вшанують Василя Стуса Єгипет не пустив до своїх портів круїз із пасажирами ЛГБТК+ — раніше судну відмовила Туреччина Аеропорт у Флориді перейменували на честь Дональда Трампа — летовище розташоване неподалік маєтку президента
Що читати: 5 книжкових новинок липня 09 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 3-го епізоду 3-го сезону 08 липня 2026 «Агентство» — найкращий шпигунський серіал року 07 липня 2026 Повернення Ель Вудс, продовження «Таємниці бункера» та новий спіноф «Теорії великого вибуху»: 11 серіалів липня 07 липня 2026 Поговоримо за гаражами: як київський «Гаражний арткооператив» виборює в паркінгу Пейзажну алею 06 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 44 04 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.