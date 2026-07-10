Аеропорт у Флориді перейменували на честь Дональда Трампа — летовище розташоване неподалік маєтку президента

Аеропорт міста Палм-Біч у штаті Флорида офіційно отримав нову назву — Міжнародний аеропорт президента Дональда Джона Трампа. Відповідне рішення набуло чинності 9 липня, пише Reuters.

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон про перейменування ще у березні. Нова назва стала знаком підтримки президента США Дональда Трампа, який мешкає у маєтку Мар-а-Лаго неподалік Палм-Біча.

Разом із назвою змінився й трилітерний код аеропорту у системі Федеральної авіаційної адміністрації США — з PBI на DJT. Водночас до 18 серпня пасажирам усе ще потрібно використовувати код PBI під час бронювання квитків, оскільки авіакомпанії оновлюють свої системи поступово.

За даними адміністрації аеропорту, перейменування коштувало $5,5 мільйона.

Першим літаком, який приземлився в аеропорту після офіційного перейменування, став приватний борт із сином президента Еріком Трампом.

За даними Reuters, аеропорт став одним із низки державних проєктів і об'єктів, які під час другого президентського терміну Трампа отримали його ім'я. Серед них — федеральні дитячі рахунки Trump Accounts, програма «золотих карток» для заможних іноземців Trump Card, новий клас кораблів ВМС США та державний сайт із цінами на рецептурні ліки.