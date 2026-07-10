Єгипет не пустив до своїх портів круїз із пасажирами ЛГБТК+ — раніше судну відмовила Туреччина

Влада Єгипту не дозволила круїзному лайнеру Scarlet Lady зайти до територіальних вод країни. На борту перебувають близько 2 тисяч пасажирів ЛГБТК+ круїзу. Раніше цього ж тижня судно не пустили до Туреччини, пише The Guardian.

Офіційної причини рішення єгипетська влада наразі не назвала.

Круїз організувала туристична компанія Atlantis Events. 9 липня пасажири, серед яких є бродвейська акторка Петті Люпон, отримали повідомлення від гендиректора Річа Кемпбелла про те, що судно терміново шукає альтернативні порти для зупинки.

Scarlet Lady мав зайти до Александрії. Ця зупинка вже була зміною маршруту після того, як судну відмовила Туреччина. Кемпбелл зазначив, що схожий маршрут торік вдалося пройти без проблем.

10-денний круїз мав іти з Афін до Венеції. Раніше турецька влада не дозволила лайнеру зайти до своїх вод. У заяві турецької сторони йшлося, що на борту є люди, чия поведінка нібито «не відповідає структурі суспільства та моральним цінностям». Також у Туреччині заявляли, що прибуття судна «викликало значне занепокоєння громадськості».

Власник ЛГБТК+ туристичної компанії Hermes Holidays Кайл Олсен припустив, що рішення Єгипту могло бути пов’язане з попередньою відмовою Туреччини. Він також висловив занепокоєння, що інші країни можуть наслідувати цей приклад і не пускати ЛГБТК+ круїзи до своїх портів.

За словами Олсена, частина пасажирів заздалегідь оплатили приватні екскурсії до пірамід і музеїв, а рішення Єгипту ухвалили в останній момент, коли пасажири вже готувалися до висадки.

Після другої зміни маршруту лайнер має зайти в порт на острові Крит, а потім пливти до Чорногорії.