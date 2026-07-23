UAnimals випустили благодійні брелоки з пластику, зібраного в нацпарках

Благодійний бренд Animalism by UAnimals випустив лімітовану колекцію брелоків із пластику, зібраного на природоохоронних територіях України. Увесь прибуток від продажу спрямують на порятунок тварин і природоохоронні ініціативи UAnimals, повідомили БЖ в команді.

Колекція отримала назву «Планета з пластику». До неї увійшли брелоки у формі лисиці, вовка, зайця та саламандри, виготовлені зі 100% переробленого пластику.

Для першого тиражу використали пластикові кришечки, які волонтери й волонтерки UAnimals зібрали під час Великого весняного прибирання. Акція проходила у Голосіївському та Нижньодністровському національних природних парках, а також у природному заповіднику «Розточчя».

До лімітованої партії увійшли 200 брелоків. Кожен має власний порядковий номер — від 1/200 до 200/200, який не повторюватиметься. Наступні партії бренд планує виготовляти з іншої переробленої сировини.

Разом із виробом покупці отримують листівку з фотографією пластику, зібраного для створення колекції. Один брелок коштує 1250 гривень. Придбати його можна на сайті Animalism by UAnimals.

«Цей пластик міг ще сотні років залишатися у природі й шкодити тваринам. У колекції він отримав друге життя і став новою корисною річчю», — розповіла керівниця Animalism by UAnimals Анастасія Юрко.

В організації наголошують, що переробка не розв’язує проблему пластикового забруднення повністю, однак дає змогу повторно використовувати вже створений матеріал і зменшувати кількість відходів у природі.

За даними Програми ООН з довкілля, людство щороку виробляє понад 430 мільйонів тонн пластику, значна частина якого швидко стає відходами. Фактично переробляють близько 9% пластику.

Animalism by UAnimals — благодійний бренд, що створює речі на екологічну та зоозахисну тематику. UAnimals працює із 2016 року, захищає тварин від жорстокого поводження, допомагає притулкам і евакуює тварин із прифронтових територій.