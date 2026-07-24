Дубай платитиме жителям понад $800 за запрошення туристів

У Дубаї запустили програму, за якою резиденти ОАЕ можуть отримати винагороду за запрошених до міста друзів і родичів. Так влада намагається підтримати туристичну галузь на тлі американсько-ізраїльської війни проти Ірану, пише The Guardian.

Програму A Dubai Invite запустив Департамент економіки та туризму Дубая. Резиденти ОАЕ можуть зареєструвати там друзів або родичів, які живуть за межами країни.

Після приїзду гостя бонусний пакет отримує резидент, який подав заявку. Йому надсилають електронний лист із переліком доступних пропозицій та умовами їхнього використання.

Загальна вартість пакета перевищує 3000 дирхамів ОАЕ, або близько $817. Це не грошова виплата, а набір туристичних бонусів, до якого можуть входити проживання в готелях, ресторанні знижки, квитки до туристичних локацій та інші пропозиції.

Один учасник може отримати щонайбільше три такі пакети. Запросити можна нерезидентів ОАЕ, які приїдуть за туристичною візою або мають право оформити її після прибуття. Кожного гостя дозволено зареєструвати лише один раз.

Для участі в програмі турист має приїхати до Дубая з 20 липня до 31 жовтня 2026 року. Пакети діятимуть до 31 грудня, якщо для окремої пропозиції не встановлено іншого строку.

За даними місцевих медіа, протягом перших 48 годин після запуску програми на участь подали понад 10 тисяч заявок.

Ініціативу запровадили на тлі спаду в туристичній та авіаційній галузях регіону через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Ракетні й дронові атаки, перебої в авіасполученні та загроза нових ударів змусили частину туристів і перевізників змінити свої плани.

У 2025 році Дубай прийняв рекордні майже 20 мільйонів іноземних туристів. Після ескалації війни міжнародний пасажиропотік скоротився, частина авіакомпаній зменшила кількість рейсів, а туристичний і готельний бізнес зіткнувся зі спадом попиту.