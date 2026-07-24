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Destiny’s Child випустять раніше не видані ремікси — через 22 роки після останнього альбому

Ірина Маймур 24 липня 2026
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Протягом найближчого місяця планують випустити раніше не видані ремікси Destiny’s Child. Про це розповів батько Бейонсе й колишній менеджер гурту Метью Ноулз в ефірі Page Six Radio на SiriusXM, пише Rolling Stone.

За словами Ноулза, до майбутнього релізу увійдуть танцювальні та R&B-версії композицій, а також ремікси за участю запрошених реперів.

«У нас є кілька реміксів, які раніше не виходили, і незабаром ми їх представимо. Частина з них танцювальні, частина — R&B-версії, а в деяких з’являться запрошені репери», — розповів Ноулз.

Він також підтвердив участь Міссі Елліотт в одному з реміксів, однак не назвав композицію та не розкрив імена інших запрошених артистів.

Точну дату, назву й трекліст релізу поки не оголосили. Також невідомо, чи ремікси об’єднають в окремий альбом, випустять як мініальбом або публікуватимуть окремими синглами.

У 2002 році гурт уже випускав збірку реміксів «This Is the Remix». До неї увійшли нові версії композицій за участю Міссі Елліотт, Тімбеленда, Вайклефа Жана та інших артистів.

Прев'ю відео

Останній студійний альбом Destiny’s Child — «Destiny Fulfilled» — видали 2004 року. До платівки увійшли, зокрема, пісні «Lose My Breath», «Soldier» і «Cater 2 U».

Фото: Pete Sekesan / Wikimedia Commons
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