В Україні започаткували державну літературну премію «Воля» — переможці отримають по 400 тисяч гривень

Міністерство культури започаткувало нову щорічну державну літературну премію «Воля», яка відзначатиме сучасну українську літературу та книжки про Україну. Перших лауреатів оголосять уже в грудні 2026 року.

Премія матиме три номінації: найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора чи авторки про Україну, перекладена українською мовою. Переможець у кожній категорії отримає 400 тисяч гривень.

Головою журі став літературознавець і директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків. До складу журі також увійшли літературознавець і перекладач Уям Блекер, письменник і військовослужбовець Олександр Михед, письменниця та перекладачка Ірина Славінська, а також літературна критикиня Богдана Романцова.

До участі прийматимуть книжки українських та іноземних авторів, видані українською мовою українськими видавництвами з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року. Подати заявку можуть лише видавництва — не більше трьох книжок у кожній номінації.

Прийом заявок триватиме до 19 серпня. Довгі списки оголосять 5 жовтня, короткі — 13 листопада, а переможців назвуть на початку грудня.

Премію заснували Міністерство культури та Національний університет «Києво-Могилянська академія». За словами міністерки культури Тетяни Бережної, «Воля» має підтримувати українську літературу, розвивати книжковий ринок і сприяти її інтеграції у світовий культурний простір.