Горор-хіт «Зброя» отримає приквел: він розповість історію тітки Ґледіс

Американський режисер Зак Креггер працює над сценарієм приквелу горору «Зброя», присвяченого минулому тітки Ґледіс. Проєкт розробляє кінокомпанія New Line Cinema, а прем’єру запланували на 8 вересня 2028 року, повідомляє The Hollywood Reporter.

Про роботу над стрічкою під робочою назвою «Ґледіс» Креггер розповів 23 липня під час Comic-Con у Сан-Дієго. За його словами, сценарій уже пишуть і робота «рухається у правильному напрямку».

Приквел розповість, звідки з’явилася Ґледіс і як вона стала такою, якою її показали в оригінальному фільмі. У «Зброї» Креггер свідомо не заглиблювався в минуле героїні, оскільки її загадковість була важливою частиною історії.

«Про те, звідки взялася Ґледіс і як вона стала такою, якою ми її знаємо, можна розповісти дивовижну історію. У ній буде багато сюжетних поворотів, загадок і шалених речей», — сказав режисер.

Креггер пише сценарій разом із Заком Шилдсом і продюсуватиме стрічку, однак не стане її режисером. Хто поставить фільм, поки не повідомляють.

Тітку Ґледіс у «Зброї» зіграла Емі Медіґан. За цю роль вона отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Акторка раніше розповідала, що працює з Креггером над приквелом, однак New Line Cinema ще не оголосила акторський склад офіційно.

«Зброя» вийшла в серпні 2025 року. Фільм розповідає про загадкове зникнення дітей з одного класу, які одночасно залишають свої домівки посеред ночі. У стрічці також зіграли Джулія Ґарнер, Джош Бролін, Олден Еренрайк, Остін Абрамс і Бенедикт Вонґ. Світові касові збори фільму перевищили $270 мільйонів.

Креггер також зняв нову екранізацію «Resident Evil» («Оселя зла»), прем’єра якої запланована на вересень 2026 року. Його наступною режисерською роботою стане науково-фантастичний фільм «Потоп» («The Flood»).