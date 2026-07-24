Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Горор-хіт «Зброя» отримає приквел: він розповість історію тітки Ґледіс

Ірина Маймур 24 липня 2026
506

Американський режисер Зак Креггер працює над сценарієм приквелу горору «Зброя», присвяченого минулому тітки Ґледіс. Проєкт розробляє кінокомпанія New Line Cinema, а прем’єру запланували на 8 вересня 2028 року, повідомляє The Hollywood Reporter.

Про роботу над стрічкою під робочою назвою «Ґледіс» Креггер розповів 23 липня під час Comic-Con у Сан-Дієго. За його словами, сценарій уже пишуть і робота «рухається у правильному напрямку».

Приквел розповість, звідки з’явилася Ґледіс і як вона стала такою, якою її показали в оригінальному фільмі. У «Зброї» Креггер свідомо не заглиблювався в минуле героїні, оскільки її загадковість була важливою частиною історії.

«Про те, звідки взялася Ґледіс і як вона стала такою, якою ми її знаємо, можна розповісти дивовижну історію. У ній буде багато сюжетних поворотів, загадок і шалених речей», — сказав режисер.

Креггер пише сценарій разом із Заком Шилдсом і продюсуватиме стрічку, однак не стане її режисером. Хто поставить фільм, поки не повідомляють.

Прев'ю відео

Тітку Ґледіс у «Зброї» зіграла Емі Медіґан. За цю роль вона отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Акторка раніше розповідала, що працює з Креггером над приквелом, однак New Line Cinema ще не оголосила акторський склад офіційно.

«Зброя» вийшла в серпні 2025 року. Фільм розповідає про загадкове зникнення дітей з одного класу, які одночасно залишають свої домівки посеред ночі. У стрічці також зіграли Джулія Ґарнер, Джош Бролін, Олден Еренрайк, Остін Абрамс і Бенедикт Вонґ. Світові касові збори фільму перевищили $270 мільйонів.

Креггер також зняв нову екранізацію «Resident Evil» («Оселя зла»), прем’єра якої запланована на вересень 2026 року. Його наступною режисерською роботою стане науково-фантастичний фільм «Потоп» («The Flood»).

Фото: Warner Bros. - BoulderLight Pict / Collection ChristopheL via AFP
Мітки
Новини
Читайте також
Том Голланд розпочав підготовку до ролі танцівника Фреда Астера — актор сам виконає всі танцювальні номери В Україні започаткували державну літературну премію «Воля» — переможці отримають по 400 тисяч гривень Destiny’s Child випустять раніше не видані ремікси — через 22 роки після останнього альбому Дубай платитиме жителям понад $800 за запрошення туристів
«Акіра»: як виглядає найвідоміше кіберпанк-аніме через 40 років 24 липня 2026 Рекап «Дому дракона»: 5-та серія, 3-й сезон 23 липня 2026 Мандри Одіссея морями пафосу — як Нолан зробив з античного епосу американський блокбастер 22 липня 2026 Архітектура Донбасу — будівлі, що можуть зникнути до того, як ви про них прочитаєте 22 липня 2026 Фотографка Келсі Макклеллан проти сірості 21 липня 2026 Я, норміс: як я майже наважився на імпланти члена та підборіддя 20 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.