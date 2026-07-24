Том Голланд розпочав підготовку до ролі танцівника Фреда Астера — актор сам виконає всі танцювальні номери

Том Голланд розповів, що розпочав підготовку до ролі танцівника Фреда Астера в майбутньому байопіку. За словами актора, після завершення промотуру фільмів «Одіссея» та «Людина-павук: Абсолютно новий день» він повністю зосередиться на репетиціях, пише Variety.

В ефірі «Good Morning America» Голланд поділився, що вже провів перші заняття з хореографії. Вони, за його словами, водночас надихнули й налякали його.

Голланд також зазначив, що планує самостійно виконати всі танцювальні номери, без дублерів. Ба більше, він хоче, щоб танці знімали довгими безперервними кадрами — так само, як це робив сам Астер.

Tom Holland reveals that his next film will be the Fred Astaire biopic directed by Paul King. pic.twitter.com/UHHcR5SCFq — Film Updates (@FilmUpdates) July 22, 2026

Наступного дня в ефірі «Live With Kelly and Mark» актор розповів, що сприймає цей проєкт як новий етап своєї кар'єри після виходу двох великих блокбастерів. За його словами, він шукає ролі, які по-справжньому лякають і кидають виклик.

Голланд не вперше працює над матеріалом, що стосується танців. Кар'єру він починав у мюзиклі «Біллі Елліот» у лондонському Вест-Енді, однак після завершення вистави припинив займатися танцями. Тепер, готуючись до ролі Астера, актор повернувся до тієї самої танцювальної студії, де свого часу репетирував перед дебютом у мюзиклі.

Байопік про Фреда Астера анонсували ще у 2021 році, однак робота над ним затягнулася. Стрічка розповість про життя одного з найвидатніших танцівників і акторів в історії Голлівуду.

Астер здобув світову славу завдяки музичним фільмам 1930-1950-х років, зокрема партнерству з Джинджер Роджерс, а його стиль танцю та постановка номерів стали еталоном для кількох поколінь артистів.