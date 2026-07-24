«Брудний Пес» анонсував осінній фестиваль у Києві — із новою сценою та інтерактивною програмою

19 вересня на території кіностудії імені Олександра Довженка пройде одноденна подія від команди фестивалю «Брудний Пес». На трьох сценах виступлять понад 20 артистів, а до програми увійдуть майстер-класи, музичні джеми, турніри та спортивні активності, повідомили БЖ у команді.

Осінній формат матиме більший акцент на взаємодії між відвідувачами, музикантами й командою фестивалю. Організатори планують залучати аудиторію до спільних творчих і спортивних заходів, а не обмежувати програму концертами.

Музичну частину розподілять між трьома просторами. В «Ангарі» звучатимуть електронна танцювальна музика та важкі жанри. На відкритій сцені «Двір» заплановані джазові й інструментальні виступи, альтернативна музика та DJ-сети.

Третю сцену — камерний «Сад» — відкриють уперше. Її програму сформують реп, хіп-хоп, тріп-хоп, електронні лайви та DJ-виступи. Організатори обіцяють меншу дистанцію між артистами й аудиторією.

Серед оголошених учасників — Alex Savage b2b CANTRUST, Radiant Futur із лайв-виступом, Sick Solution, Freq.Crime, Borys Mohylevskyi Futuretones Quartet, Darkness Theory Corp. і MinusOne. Загалом у програмі заявлені понад 20 представників різних напрямів української незалежної сцени.

Поза музичними виступами працюватимуть інтерактивні попап-зони, творчі майстер-класи та маркет нового мерчу фестивалю. Також у програмі — музичні джеми, спортивні активності й дружні турніри. Детальний розклад організатори оприлюднять ближче до події.