Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Брудний Пес» анонсував осінній фестиваль у Києві — із новою сценою та інтерактивною програмою

Ірина Маймур 24 липня 2026
155

19 вересня на території кіностудії імені Олександра Довженка пройде одноденна подія від команди фестивалю «Брудний Пес». На трьох сценах виступлять понад 20 артистів, а до програми увійдуть майстер-класи, музичні джеми, турніри та спортивні активності, повідомили БЖ у команді.

Осінній формат матиме більший акцент на взаємодії між відвідувачами, музикантами й командою фестивалю. Організатори планують залучати аудиторію до спільних творчих і спортивних заходів, а не обмежувати програму концертами.

Музичну частину розподілять між трьома просторами. В «Ангарі» звучатимуть електронна танцювальна музика та важкі жанри. На відкритій сцені «Двір» заплановані джазові й інструментальні виступи, альтернативна музика та DJ-сети.

Подобається цей матеріал? Читайте також:
Вогонь і танці: якою запам’ятаємо кіностудію Довженка на «Брудному Псі»
Вогонь і танці: якою запам’ятаємо кіностудію Довженка на «Брудному Псі»

Третю сцену — камерний «Сад» — відкриють уперше. Її програму сформують реп, хіп-хоп, тріп-хоп, електронні лайви та DJ-виступи. Організатори обіцяють меншу дистанцію між артистами й аудиторією.

Серед оголошених учасників — Alex Savage b2b CANTRUST, Radiant Futur із лайв-виступом, Sick Solution, Freq.Crime, Borys Mohylevskyi Futuretones Quartet, Darkness Theory Corp. і MinusOne. Загалом у програмі заявлені понад 20 представників різних напрямів української незалежної сцени.

Поза музичними виступами працюватимуть інтерактивні попап-зони, творчі майстер-класи та маркет нового мерчу фестивалю. Також у програмі — музичні джеми, спортивні активності й дружні турніри. Детальний розклад організатори оприлюднять ближче до події.

Фото: Ліза Букреєва, спеціально для БЖ
Мітки
Новини
Читайте також
Джонні Депп повернувся до Голлівуду: вийшов перший трейлер фільму «Ebenezer» «ДахаБраха» вирушає в тур із альбомом «Птах»: у Києві пройде два концерти Венеційський кінофестиваль оголосив цьогорічну програму — покажуть нові фільми Макдони, Герцога й Корееди Том Голланд розпочав підготовку до ролі танцівника Фреда Астера — актор сам виконає всі танцювальні номери
Gabagool? Ova here: кіногайд про те, як правильно заходити в італійську хату 24 липня 2026 «Акіра»: як виглядає найвідоміше кіберпанк-аніме через 40 років 24 липня 2026 Рекап «Дому дракона»: 5-та серія, 3-й сезон 23 липня 2026 Мандри Одіссея морями пафосу — як Нолан зробив з античного епосу американський блокбастер 22 липня 2026 Архітектура Донбасу — будівлі, що можуть зникнути до того, як ви про них прочитаєте 22 липня 2026 Фотографка Келсі Макклеллан проти сірості 21 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.